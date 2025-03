"Chi è bravo sta dentro, i delinquenti fuori"

"In termini di sicurezza, da anni Modena versa in condizioni imbarazzanti. Dopo il periodo delle percezioni, adesso si è giunti al grande paradosso in città: la concessione dello Spazio Tenda dove, come è stato annunciato, chi è bravo può stare dentro, mentre i delinquenti stanno fuori. In tutto ciò, l’assessore alle Politiche giovanili Bortolamasi applaude a un’operazione che certifica il suo stesso fallimento".

Ad affondare l’attacco è Luca Negrini, capogruppo di Fratelli d’Italia. "Lo stesso assessore – prosegue Negrini – ha affermato che la Tenda ’sarà presidiata da operatori pronti ad ascoltare le esigenze dei giovani’. Vorremmo segnalare che da anni i giovani chiedono sicurezza, e il fatto che l’assessore non lo abbia ancora capito o faccia finta di non capirlo evidenzia come a Modena il tema sicurezza sia stato affrontato con il lassismo tipico di una sinistra che preferisce combattere la criminalità con le carezze e con la comprensione".

Modena, denuncia il capogruppo, "paga dieci anni di mancanza di un assessorato alle Politiche giovanili attento e adeguato alle problematiche presenti. Ricordiamo tutti che l’arma messa in campo da Bortolamasi negli anni è stata l’educativa di strada. Peccato che, oltre a essere una strategia a dir poco blanda, nessuno di fatto l’abbia mai vista; in ogni caso, se anche l’educativa di strada ci fosse stata, possiamo senza timore prendere atto del totale fallimento di questa iniziativa".

L’altro "grande assente in questi anni è stato l’assessorato alla Sicurezza, in capo a Muzzarelli. Il segreto del fallimento di questo assessorato risiede nella stessa mentalità e nello stesso approccio perbenista che ha favorito il proliferare di criminalità, disagio e baby gang. Non stupisce che, in piena continuità con la mancanza di polso di Muzzarelli, ad oggi l’assessore Camporota non abbia messo in campo nulla di significativo".