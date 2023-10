Chi ha ucciso il direttore del teatro Comunale?

In una drammatica mattina d’autunno del 1980, Giorgio Candoni, direttore del teatro Comunale di Modena, viene trovato ucciso nel suo ufficio: gli hanno fracassato il capo e dalla cassaforte hanno sottratto un documento ufficiale che riguarda Ater, l’associazione dei teatri. Inizia così, con pagine shocking di pura fiction, "La casa in città", il nuovo romanzo di Berto Gavioli, direttore del teatro Michelangelo, appena pubblicato da Pendragon. Un giallo? "No, tutt’altro", sorride Gavioli. Nel suo libro, infatti, si intrecciano vari piani di lettura: è romanzo generazionale, è storia di una famiglia, è racconto di aspirazioni e anche – per certi versi – una sorta di pamphlet in veste narrativa. Dove il teatro riemerge spesso come filo conduttore e la scrittura corre fluida e accattivante.

Attore professionista dal 1972, Berto Gavioli ha calcato le scene per diversi anni, lavorando con celebri registi come Aldo Trionfo, Mario Missiroli o Giorgio De Lullo, e interpreti straordinari come Tino Buazzelli e Glauco Mauri. Questo è il suo terzo romanzo dopo "L’alveare" e "Il Leon d’oro", uscito 15 anni fa, ed è come un’ideale prosecuzione e una chiusura del cerchio.

La storia, infatti, procede su due piani temporali paralleli, in cui si colgono anche tratti autobiografici. Da un lato c’è la vicenda di una famiglia della Bassa che da Concordia si è trasferita a Modena: uno dei figli, Matteo, vuole farsi strada nel teatro e per questo lascerà la città, andrà a Milano e a Roma, l’altro, Marco, vivrà una storia di errori e di complicato riscatto. Sullo sfondo la storia d’Italia: dal 1948 delle prime elezioni politiche si attraversano gli anni del miracolo economico, della Guerra Fredda fino agli anni di piombo delle Brigate Rosse.

Dall’altro c’è la Modena degli anni ‘80 e soprattutto la Modena dei teatri, quella dove uno spettacolo di Luca Ronconi rischia di far saltare i bilanci (e accadde davvero, circa 35 anni fa) e dove il Pci, il partitone, tiene saldamente le mani anche sulla cultura e sull’attività artistica. Le due linee del tempo arriveranno a incontrarsi in un finale a sorpresa. Ma non tutte le domande troveranno risposta.

Dal romanzo emerge la storia di una generazione con i suoi pregi e i suoi difetti: una generazione che – si legge – "ha vissuto anni di grandi speranze, di incredibili cambiamenti della società ma anche di grandi delusioni". E – aggiunge Berto Gavioli – "c’è la famiglia in un’epoca diversa dalla nostra, c’è l’evoluzione dei costumi, per cui oggi quello che allora sembrava amorale è diventato normale, c’è il tema dell’educazione anche sessuale dei giovani che oggi sembra avvenire soprattutto attraverso Youporn".

Ma è anche un romanzo politico? "Certamente – risponde l’autore – perché la politica ha condizionato la nostra vita, con i suoi aspetti positivi e negativi. Anni fa tuttavia la politica era ancora politica: poteva essere battaglia di idee ma faceva, realizzava. Poi spesso è divenuta affare". In quella casa in città molte illusioni possono essere state disillusioni. Ma chissà che il futuro non faccia rimpiangere il passato.