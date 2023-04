"Chi l’ha visto? Ritrovate mio figlio"

L’appello arriva dalla madre, che ha scelto di mobilitare anche la trasmissione televisiva "Chi l’ha visto?" per rintracciare il figlio. Si tratta di Marco Galante, 33 anni, di professione pizzaiolo, sparito da circa tre mesi. Trasferitori da Castelfranco a Zurigo, aveva trascorso le festività natalizie in famiglia, per poi rientrare verso la Svizzera i primi di gennaio. I contatti telefonici con la famiglia si sono sempre più diradati fino a scomparire del tutto. La famiglia fa sapere che Marco è alto 1,70 ed ha un tatuaggio sull’avambraccio sinistro.