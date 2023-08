Chi riconosce i ladri? Le foto del furto al bar pubblicate sui social

Modena, 2 agosto 2023 – Un appello per trovare i ladri attraverso la rete social. La richiesta di aiuto arriva dai titolari e dalle dipendenti del bar Diva Caffè di strada Albareto dove ieri mattina due ‘clienti’ si sono appropriati delle mance delle bariste per poi darsela a gambe.

Subito le foto dei due malviventi, estrapolate dalle telecamere interne al bar, sono state postate su un gruppo Facebook: la speranza è che se qualcuno riconosce i balordi si faccia avanti.

L’episodio è accaduto intorno alle 6.30 di ieri mattina. In sostanza i due, evidentemente con l’obiettivo di rubare, dopo aver consumato tranquillamente il caffè al bancone, hanno afferrato la cassetta delle mance e si sono dileguati in pochi istanti.

"Abbiamo le telecamere e abbiamo pubblicato i loro volti – spiega il titolare del bar, Francesco Amodio – ma tra poco (spiegava ieri, ndr) presenterò denuncia ai carabinieri. Sono entrati come normali clienti: hanno ordinato il caffè, lo hanno pagato e poi bevuto. Poco dopo hanno afferrato la cassetta dove vengono lasciati i soldi delle bariste e se ne sono andati in tutta fretta. Subito mia moglie e le altre dipendenti si sono rese conto di quanto avvenuto ma, ormai, dei ladri non vi era più traccia. Secondo noi – spiega ancora il titolare – erano due persone di origine straniera ma non li conosciamo: era la prima volta che venivano qui. Non si può certo parlare di ragazzata – tuona ancora il commerciante – erano due adulti e sicuramente il furto lo avevano organizzato perchè hanno agito insieme e sono spariti. Il nostro locale però è monitorato: abbiamo le telecamere e sono facilmente riconoscibili".

Non si esclude che i due fossero a conoscenza della presenza di quella cassettina delle mance. Ancor più arrabbiate le bariste che, appunto, hanno postato non solo le foto dei due ladri sui social ma hanno anche commentato il vile operato dei due responsabili: "Vergogna".

L’appello dei titolari, appunto, è che venga eventualmente segnalata l’identità dei soggetti ripresi nel caso in cui qualcuno riesca a riconoscerli.

"Ora consegniamo le immagini ai carabinieri – conclude il proprietario – non è tanto una questione di soldi ma di dignità.

Si trattava delle mance che poi si spartiscono le nostre bariste ed è stato proprio un brutto gesto. Speriamo che i responsabili vengano presto identificati" .

Intanto i clienti hanno subito regalato al bar un salvadanaio in sostituzione di quello rubato.