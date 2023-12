Chi salverà il Bambinello? . Mentre si canta il Messiah

In una casa un presepe prende vita, ma chi riuscirà a proteggere il Bambinello da Erode che vuole ucciderlo? Una favola in musica, come una cantata scenica, "I salvatori della mezzanotte" è la nuova operina per le famiglie (nella foto, un bozzetto della scenografa Alessia Colosso) che debutterà domenica 17 al teatro Comunale di Modena, con il libretto dello scrittore Bruno Tognolini e le musiche di Daniele Furlati. Sempre domenica a Spilamberto, ultimo concerto dell’anno per gli Amici della musica: protagonista il Quartetto di flauti Takademi in musiche di Bach, Floee e Bizet.

Ed ecco vari appuntamenti musicali ispirati alle festività. Alla chiesa del Voto, tre repliche (giovedì 14, sabato 16 e domenica 17) per il concerto di Modena Musica Sacra: l’evento coinvolgerà tutti i cori dell’associazione e l’orchestra I Musici di Parma diretta da Daniele Bononcini in un affresco con parti del "Messiah" di Haendel. Sabato 16 nel Duomo di Sassuolo e domenica 17 in Sant’Agostino a Modena, il concerto della Corale Puccini di Sassuolo con i soprani Annalisa Curedda e Yoriko Okai, il baritono Giulio Riccò e l’Accademia Filarmonica di Sassuolo: la prima parte sarà incentrata su Haydn, di cui verrà eseguita anche la deliziosa "Missa brevis". Note di festa anche venerdì 15 al teatro di Concordia con Souvenir de Noel, e domenica 17 alla pieve di San Michele a Nonantola con il Coro Folk San Lazzaro di Modena.