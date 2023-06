Chi vuol dirigere l’orchestra?

Avete mai desiderato dirigere un’orchestra? Ebbene, potrete farlo mercoledì 28 nel parco della Casa museo Luciano Pavarotti (in stradello Nava), nella serata condotta dall’Orchestra Senzaspine (nella foto): il pubblico sarà invitato a vivere la musica classica con leggerezza, e chi vorrà potrà provare a salire sul podio. Oppure si potrà cimentare in qualche aria celebre, in una sorta di ‘lirikaraoke’. Giovedì 29 poi tornerà Giovanni Bietti, musicologo e divulgatore, per raccontare "La Bohème" di Giacomo Puccini. Le iniziative sono a ingresso gratuito. E la colazione sul prato di domenica 2 luglio sarà dedicata a "Il Barbiere di Siviglia" di Gioachino Rossini, con una selezione di brani, a cura del maestro Paolo Andreoli.