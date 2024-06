Chiara Costetti, la forza e l’impegno: "Basta con i quartieri dormitorio. Riporteremo al centro i cittadini"

La candidata sindaco di Respiriamo Aria pulita Chiara Costetti, prima esperienza in politica, fa il bilancio della campagna elettorale.

Costetti, qual è l’aspetto che più l’ha colpita della città in questi mesi?

"Vi sono zone di periferia come Madonnina dove io vivo, Sacca e Crocetta che sono state troppo a lungo dimenticate. Si è continuato a gestirle con logiche superate come fossero dormitori, facendole convivere con insediamenti produttivi, con tante aree abbandonate, e in certi casi con l’insicurezza".

Può fare degli esempi?

"Il Parco XXII Aprile, l’ErreNord, il parco Alessandrini. Poi molti dei collegamenti dalle periferie alla città sono poco sicuri, poco illuminati, tali cioè da scoraggiarne l’utilizzo con mezzi alternativi all’auto. E sono anche queste connessioni scadenti dove sguazzano gli spacciatori che tengono le periferie ancora più lontane dal centro della città". Come mai avete deciso di fare il ‘salto’ dal comitato all’impegno politico diretto?

"Dopo tanti anni di impegno sul territorio, di confronto faticoso con un’amministrazione sempre meno in ascolto dei problemi concreti delle persone, siamo arrivati alla conclusione che è davvero difficile incidere in maniera risolutiva sulle scelte di chi ci governa, ’rimanendone fuori’. L’impegno che ho messo in tutti questi anni di attività nel comitato e la passione per la politica, mi hanno convinto che dopo la battaglia per la chiusura della Fonderia, avvenuta oltre due anni fa, potevo (e dovevo) continuare il mio lavoro affrontando anche altri temi centrali della vita della città. In questo senso una lista civica è un valore aggiunto".

Perché?

"Una lista civica è svincolata dalle dinamiche di partito ed ha come valore indiscusso l’interesse delle persone, senza privilegi o privilegiati: sempre più spesso i partiti sembrano guardare più al peso politico piuttosto che alle reali necessità dei cittadini".

In questi anni vi siete occupati come comitato soprattutto di un quartiere di Modena su temi specifici. Ritenete di avere le carte per occuparvi di tutta la città?

"Assolutamente sì, perché quel che abbiamo maturato in questi anni di attività col comitato è una reale capacità di ascolto e di attenzione al territorio. Sette anni di impegno per la tutela della salute e dell’ambiente, per la qualità della vita, ci hanno fatto acquisire rispetto da parte dei cittadini perché le nostre proposte non sono mai state urlate, mai infarcite di slogan".

Quali sono le priorità per Modena secondo voi?

"Sopra a tutto mettiamo sicuramente la salvaguardia della salute che deve essere garantita a tutti, una sempre migliore qualità dell’aria, la valorizzazione della scuola e della partecipazione nei quartieri, la riqualificazione delle periferie con progetti di qualità, ed una maggiore sicurezza nel vivere l’intera città".

In che modo si garantisce la sicurezza?

"Nel breve periodo chiederemo innanzitutto l’impegno di tutte le forze dell’ordine affinché siano favoriti interventi mirati, efficaci e risolutivi. Chiederemo quindi l’elevazione della questura in Fascia A non solo in termini quantitativi, ma soprattutto in termini qualitativi, in grado di fronteggiare le nuove criminalità che hanno messo radici a Modena".

Nel medio lungo periodo?

"È fondamentale intervenire anche sulle politiche sociali, sulla scuola, sulla mobilità, sull’urbanistica per dare continuità e stabilità ai provvedimenti adottati".

Come?

"Per esempio dicendo no a interventi di edilizia sociale concentrati in un’unica zona della città. Rigenerare le periferie non significa solamente riparare edifici e infrastrutture, ma anche creare nuove opportunità sia per i territori stessi che per le comunità che li abitano, con spazi per lo svago, l’aggregazione e servizi per tutte le fasce d’età".

In conclusione Costetti perché i cittadini dovrebbero votarvi?

"Siamo molto concreti, rifiutiamo di improvvisarci in slogan da incantatori, crediamo da anni nel lavoro serio e costante per il nostro territorio che i cittadini ci hanno riconosciuto".