"Chiarezza sui costi per i cittadini"

"Non ci fidiamo a scatola chiusa di annunci di cambiamenti in prossimità della definizione della tariffa. Abbiamo bisogno di chiarezza sui costi a carico dei cittadini conseguenti al cambiamento in atto che a nostro parere dovrebbe pagare il gestore che non ha garantito dal 2022 ad oggi il decoro in città". La consigliera di Fratelli d’Italia Elisa Rossini (nella foto) pone l’accento sul piano economico della riforma sui rifiuti annunciata dal sindaco Massimo Mezzetti. Ieri il primo cittadino ha ribadito che la Tariffa puntuale è già vigente, ma sospesa negli effetti nel 2025, quando servirà ai cittadini esclusivamente per tarare i propri conferimenti: sarà invece pienamente attuativa a partire dal 2026. "Stanno proseguendo tutti i contatti con le utenze, soprattutto non domestiche, perché le utenze domestiche a conti fatti non subiranno nessun aumento rispetto all’attuale, semmai qualcuno potrà registrare anche qualche diminuzione". Per le utenze non domestiche invece, ha specificato Mezzetti, "che producono molto più rifiuto indifferenziato, occorrerà una diversificazione: con loro abbiamo bisogno di approfondire ulteriormente diversi passaggi".

L’annuncio della svolta nel sistema di raccolta promessa un anno fa dal sindaco, sottolinea Rossini, "richiede massima cautela nella valutazione alla luce della prossima approvazione del regolamento per la definizione della tariffa sui rifiuti che verrà sottoposto al Consiglio comunale nelle prossime settimane. Ricordiamo che qualche tempo fa Hera recapitò una lettera dove veniva indicato un numero massimo di conferimenti e che suscitò la giusta preoccupazione da parte dei cittadini perché superato quel risicato numero di conferimenti gentilmente concessi sarebbe scattato l’aumento con un meccanismo che non è incentivante ma punitivo e che trova la nostra ferma disapprovazione".

L’esponente di Fratelli d’Italia dice di "non fidarsi a scatola chiusa di annunci di cambiamenti in prossimità della definizione della tariffa. Abbiamo bisogno di chiarezza sui costi a carico dei cittadini conseguenti al cambiamento in atto che a nostro parere dovrebbe pagare il gestore che non ha garantito dal 2022 ad oggi il decoro in città. Risultano a nostro parere prioritari la totale liberà di conferimento sia nella quantità che nella modalità e la previsione di sconti ed incentivi per la riorganizzazione degli spazi condominiali escludendo ogni forma sanzionatoria a carico di coloro che comunichino l’indisponibilità all’introduzione negli spazi condominiali dei cosiddetti carrellati".

Per questi motivi "a fine aprile abbiamo depositato una mozione che è già all’ordine del giorno del Consiglio comunale e che auspichiamo venga trattata quanto prima e che trovi la convergenza anche della maggioranza nell’interesse dei cittadini a cui non possiamo più chiedere di tollerare disagi e degrado".

g.a.