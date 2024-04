Chiarli a Vinitaly, ecco il nuovo stand

In occasione di Vinitaly 2024, la fiera internazionale del vino in programma a Verona dal 14 al 17 aprile, l’azienda modenese Chiarli 1860 – che a Castelvetro possiede il rinomato Vigneto Cialdini - ha deciso di rinnovare il proprio stand e di spostarsi nel Padiglione 8, in una posizione più centrale. "Una scelta – spiegano dall’azienda – motivata dal fatto che il vino Lambrusco non è né può rimanere circoscritto a una realtà regionale, ma sia, invece, da tempo un brand globale". "La partecipazione a Vinitaly – afferma Tommaso Chiarli (nella foto), responsabile della comunicazione di Chiarli 1860 - è sempre un’importante occasione per la nostra azienda di ritrovare vecchi e nuovi clienti, confrontarci con nuove opportunità di sviluppo sui mercati esteri e incrementare la presenza sul mercato interno. Quest’anno Chiarli avrà più spazio e più visibilità al Vinitaly. Abbiamo scelto una posizione centralissima, per un brand, Chiarli 1860, che ha salde radici regionali, ma una netta vocazione alla dimensione internazionale. I nostri vini Lambrusco e Spumanti, infatti, rispondono a una domanda sempre più ampia, contemporanea e trasversale". Vigneto Cialdini, peraltro, è tra i dieci migliori vini da provare al Vinitaly secondo Gabriele Gorelli, "master of wine" italiano.