Chichizola fa buona guardia. Di Mariano, assist e corse

CHICHIZOLA 7 Il primo gol è anche suo con il lunghissimo e telecomandato lancio per Zampano che poi offre a Gliozzi il pallone del vantaggio. Freddissimo quando ipnotizza Mensah e gli nega il gol dell’1 a 1. Per il resto sempre sicuro e sul rigore di Mancuso può fare poco.

TONOLI 7,5 Il ragazzo si farà, cantava De Gregori, e giocherà con la maglia numero... 7. Anzi, 77... La verità che il futuro per lui è già un bellissimo presente. Partita perfetta e un gol di importanza vitale. Bravo, non è più una sorpresa.

DELLAVALLE 6,5 Chiamato in causa all’ultimo per l’acciaccato Adorni, se la cava abbastanza bene e la sua prima apparizione stagionale è positiva anche se in un ruolo in cui non gioca spesso.

NIELING 5 Brutta serata in salsa orange. In costante difficoltà su Mensah che non riesce mai a contrastare efficacemente. Ammonito, Sottil lo toglie saggiamente prima dell’intervallo per evitargli guai peggiori. (36’ pt Cauz 5,5 Anche lui soffre il numero 7 biancorosso, e nell’azione che porta al rigore non è’ impeccabile, anche se si riprende un po’ dopo l’imtervallo).

ZAMPANO 6,5 Sulla valutazione pesa la grande occasione che poteva chiudere la gara in anticipo e che lui manda sulla traversa. Per il resto solita buonissima gara sulle due fasi e l’assist per il gol di Gliozzi.

SANTORO 6,5 A centrocampo la gara è complicata e deve giocare più di sciabola che di fioretto, dando il solito contributo. Nel finale si accentra al posto di Gerli.

GERLI 6 La sua gara è molto scolastica e senza grandi guizzi in fase di impostazione, e in fase difensiva soffre la fisicità degli avversari. Va in gol, ma la sua bella sciabolata è vana per un off-side precedente. (29’ st Magnino 6 Sottil lo butta dentro per aumentare la densità a centrocampo nel finale).

SERSANTI 6,5 Prima da titolare, nella quale mostra di essere in crescita. Dinamismo a centrocampo e una bella occasione da gol sventata in angolo da Festa. (29’ st Pyythia 6 Entra con il match già indirizzato. Prova a pungere da fuori ma calcia altissimo).

ZANIMACCHIA 7 Peccato per il fallo su Mensah che provoca il penalty per il Mantova. Per il resto grande prova sulla fascia.

DI MARIANO 7 Pyythia è in panchina e allora i corner li tira lui, e uno lo mette dritto dritto sulla testa di Tonoli per lo 0 a 2. Per il resto spiccano i mille polmoni di un giocatore in fiducia che nell’uno contro uno sa fare male. (40’ st Defrel sv Entra per fare il primo pressing sulle uscite del Mantova e ci riesce bene).

GLIOZZI 7 Segna con freddezza all’alba del match il gol del vantaggio, spreca il rigore che poteva mettere quasi in ghiaccio la gara, poi da un suo cross nasce l’autogol di Majer. Alla fine il bilancio è positivo. (29’ st Mendes 6 Entra nell’ultimo quarto d’ora, ha l’occasione dell’1 a 4 ma è bravo Festa a tempo scaduto a deviare in angolo).

Alessandro Bedoni