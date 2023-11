Chiedeva soldi e picchiava i suoi anziani genitori . Ora andrà a processo

Impauriti e stremati, nonostante il dolore comprensibilmente provato nel commettere quel gesto hanno deciso seppur a malincuore di denunciare il figlio. Da mesi, ormai, il ragazzo continuava a minacciarli e percuoterli pretendendo di continuo somme di denaro che sembravano non bastare mai. Ieri l’uomo, un 41enne modenese è stato rinviato a giudizio per maltrattamenti nei confronti degli anziani genitori. Diversi gli episodi contestati al 41enne, che sarebbero terminati a dicembre dello scorso anno a seguito della denuncia presentata dai due coniugi 70enni. In base alle accuse il 41enne, disoccupato e convivente delle vittime aveva iniziato a mostrarsi sempre più aggressivo con i genitori. Dalle parole, sempre più minacciose era infatti arrivato alle mani, colpendo gli anziani e incutendo loro terrore. Temendo per la propria incolumità alla fine i pensionati avevano deciso di denunciare, seppur a malincuore, il figlio finito a processo per maltrattamenti. Ieri il 41enne è stato infatti rinviato a giudizio e l’udienza è prevista per gennaio prossimo. Pare che appunto alla base delle sevizie nei confronti delle vittime ci fossero le continue richieste di denaro da parte dell’imputato, alle quali i coniugi non erano in grado di far fronte. La famiglia, negli ultimi mesi, si è via via riavvicinata.

v. r.