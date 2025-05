Chiesa del Voto, concerto di arie sacre solistiche e duetti

Domenica alle ore 17, presso la Chiesa della Madonna del Voto, si terrà un concerto di arie sacre solistiche e duetti, inserito nella rassegna MusicalVoto 2025, promossa da Modena Musica Sacra. L’evento vede protagonisti gli allievi del corso di perfezionamento in musica sacra diretto dal M° Luca Colombini, con l’accompagnamento al pianoforte del M° Simone Guaitoli.

Il programma presenta una selezione di composizioni sacre dal XVII al XIX secolo, con pagine solistiche e a due voci che testimoniano la ricchezza espressiva del repertorio sacro europeo. Accanto a brani noti e amati dal pubblico, come O Salutaris Hostia dalla Petite Messe Solennelle di Rossini e La Vergine degli Angeli da La forza del destino di Verdi, saranno proposti anche duetti di particolare pregio, come Qui est homo dallo Stabat Mater di Rossini e il primo numero dello Stabat Mater di Pergolesi, esempio di scrittura a due voci tra le più raffinate del Settecento italiano.

Tra i brani di più rara esecuzione, merita una menzione il Salve Regina di Nicola Porpora, pagina di intensa cantabilità barocca destinata alla voce di mezzosoprano, così come l’aria In lagrime stemprato di Antonio Caldara, tratta dall’oratorio Maddalena ai piedi di Cristo, che offre al soprano un momento di grande intensità espressiva. Di particolare interesse anche Jerusalem, estratto dall’oratorio Paulus di Mendelssohn, in cui il lirismo romantico si unisce a una scrittura corale di profondo respiro spirituale.

Il concerto si configura come un momento di valorizzazione del repertorio sacro, nella varietà delle sue forme e delle sue epoche, affidato a giovani interpreti impegnati in un percorso di studio e approfondimento interpretativo.