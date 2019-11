«Tra gli edifici danneggiati dal sisma questo era forse uno dei più sensibili, una ferita dolorosa per fedeli e non». Così l’assessore regionale Palma Costi è intervenuta, ieri, in occasione della riapertura al culto della Chiesa del Voto. L’edificio, che si trova in pieno centro a Modena, nel 2012 divenne una delle tristi ’fotografie’ del terremoto: una delle sue decorazioni in pietra, infatti, cadde rovinosamente sulla strada. Una tragedia solo sfiorata, per fortuna: nessuno rimase ferito. Sette anni dopo, la chiesa ha ufficialmente riaperto. Sono stati realizzati estesi interventi di...

«Tra gli edifici danneggiati dal sisma questo era forse uno dei più sensibili, una ferita dolorosa per fedeli e non». Così l’assessore regionale Palma Costi è intervenuta, ieri, in occasione della riapertura al culto della Chiesa del Voto. L’edificio, che si trova in pieno centro a Modena, nel 2012 divenne una delle tristi ’fotografie’ del terremoto: una delle sue decorazioni in pietra, infatti, cadde rovinosamente sulla strada. Una tragedia solo sfiorata, per fortuna: nessuno rimase ferito. Sette anni dopo, la chiesa ha ufficialmente riaperto. Sono stati realizzati estesi interventi di consolidamento e miglioramento sismico, «finanziati – puntualizza la Regione – con oltre 717mila euro dal Commissario alla Ricostruzione Stefano Bonaccini». La cerimonia è stata officiata dall’arcivescovo Erio Castellucci. Erano presenti anche il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e il prefetto Maria Patrizia Paba.

«Siamo lieti – ha detto l’assessore Costi – di essere giunti alla fine di un complesso intervento che è stato possibile anche ad un lavoro di squadra che ha coinvolto tecnici, amministratori e istituzioni religiose. Nella ricostruzione abbiamo prestato molta attenzione a quella privata, a tutti gli edifici pubblici ed a quelli ad uso pubblico, come le chiese per ciò che rappresentano per la comunità. Dopo i lavori di recupero del Duomo, un altro tassello per restituire a questo territorio una parte importante di sé».

I lavori alla Chiesa del Voto sono iniziati nel luglio 2018 e sono stati prevalentemente di tipo strutturale, oltre ad alcune opere di finitura e restauro. L’intervento ha riguardato in particolare la riparazione, la messa in sicurezza e il rafforzamento delle strutture dell’edificio. I danni provocati dal terremoto avevano fortemente ridotto la capacità di resistenza alle azioni sismiche di porzioni della chiesa: murature portanti, archi e volte, meccanismi di ribaltamento delle facciate, timpani frontali e laterali, tamburo, cupola e lanterna, abside, copertura e sfere di facciata. Con una successiva variante sono stati autorizzati lavori a lesioni della cupola che non erano visibili al momento del rilievo. Le numerose opere d’arte presenti all’interno durante i lavori sono state spostate o protette mediante pannellature e teli.

Ma ieri non è stato solo il giorno della Chiesa del Voto. Poco lontano, in San Vincenzo (corso Canalgrande), è stato infatti scoperto il prezioso dipinto del Guercino trafugato cinque anni fa e ritrovato a Casablanca, in Marocco. Dopo il restauro (che si è concluso non senza polemiche: c’è chi contesta la qualità dell’intervento) il dipinto, che raffigura la ‘Madonna in trono con i Santi Giovanni Evangelista e Gregorio Taumaturgo’ è stato esposto al Quirinale e alla Galleria Estense. E ieri è tornato nella sua dimora originaria, dove le misure di sicurezza sono state aumentate. Prima della cerimonia è stato il professor Emilio Negro, storico dell’arte e studioso del Guercino, a raccontare la storia e le particolarità di quest’opera d’arte ai tanti fedeli accorsi.