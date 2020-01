Concorso di idee per il restauro della Chiesa di San Francesco, cara ai mirandolesi, quasi completamente distrutta dal sisma di maggio 2012. Della chiesa francescana, la terza per importanza a livello nazionale, è rimasta infatti soltanto la facciata e la sezione interna delle tombe della famiglia Pico. Il resto, compreso il campanile, è...

Concorso di idee per il restauro della Chiesa di San Francesco, cara ai mirandolesi, quasi completamente distrutta dal sisma di maggio 2012. Della chiesa francescana, la terza per importanza a livello nazionale, è rimasta infatti soltanto la facciata e la sezione interna delle tombe della famiglia Pico. Il resto, compreso il campanile, è stato ‘polverizzato’ dalle scosse sismiche. Oggi, dopo quasi otto anni dal sisma, la buona notizia arriva dal vice sindaco Letizia Budri, che ha postato sul suo profilo Facebook quella che il Ministero per i Beni e le attività culturali per l’Emilia Romagna definisce ‘occasione irrinunciabile’. «Il responsabile del progetto – fa sapere Budri – sarà l’architetto Corrado Azzolini del segretariato regionale del ministero per i Beni e le attività culturali per l’Emilia-Romagna. Il costo netto massimo dell’intervento è di 7,6 milioni di cui 5,1 per le opere». Entro il 21 febbraio dovranno essere inviate tutte le idee progettuali dalle quali ne resteranno solo cinque, scelte da una speciale Commissione, le quali andranno sviluppate e depositate entro il 22 maggio. «A metà luglio – riporta Budri, che ringrazia l’architetto Azzolini per ’quanto fatto finora’ – sarà proclamato il vincitore che sarà premiato con l’incarico di sviluppo del progetto di fattibilità e a cui sarà valutata la possibilità di affidare successivamente anche l’eventuale sviluppo del livello definitivo ed esecutivo del progetto». La chiesa di San Francesco, definita una sorta di ‘Ground Zero’, dall’architetto Graziella Polidori, in visita pochi mesi dopo il sisma a Mirandola, sarà quindi ricostruita. Alcuni anni fa, la famiglia Grazi aveva lanciato un crowdfunding per salvare la chiesa e ricostruirla.

