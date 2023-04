Chiesa di San Francesco, Italia Nostra al fianco dei cittadini: "No a ricostruzioni moderne"

A fianco dei cittadini di Mirandola, che hanno avviato una petizione con raccolta di firme contro il progetto di recupero e valorizzazione della storica chiesa di San Francesco, ora scende in campo Italia Nostra. L’associazione nazionale di tutela – fondata a metà ‘900 da prestigiosi intellettuali – in una nota dichiara infatti che "c’è un unico ammissibile progetto per la ricostruzione del Pantheon dei Pico, la chiesa di San Francesco: quello che è documentato nell’assetto dell’insigne monumento fino al momento in cui fu colpito dalla scossa sismica del maggio 2012". In quei terribili momenti nella Bassa insieme a morti, feriti e tanta paura anche i monumenti vennero distrutti e tra i più danneggiati ci fu proprio la chiesa di San Francesco. Un edificio importante non solo a livello locale, essendo la sede della memoria della famiglia Pico, ma anche la terza chiesa in Italia a essere dedicata al santo da cui partì l’Ordine francescano. I cittadini, con la loro petizione rivolta a Ministero della cultura e amministrazione comunale, contestano il progetto assegnato alla azienda napoletana ’Gnosis’ che secondo alcune testimonianze stravolgerebbe la struttura, modernizzandola. "Noi – prosegue Italia Nostra – stiamo con i cittadini di Mirandola che chiedono, anzi a ragione esigono che San Francesco sia restituita così come era. Lo avevamo già detto quando esponemmo le ragioni che si opponevano a mettere a concorso internazionale le ‘idee’ per la ricostruzione della chiesa in gran parte atterrata dal terremoto. L’unica idea possibile, anche se quel bando è stato revocato, è il recupero del bene nella sua integrità materiale secondo l’articolo 29 del codice dei beni culturali".

Stefano Luppi