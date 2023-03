Chiesa di San Francesco, parte la raccolta fondi

Una raccolta fondi per la Chiesa di San Francesco in Rocca. La promuove l’Arciconfraternita del Santissimo Tronco, cui da 500 anni è affidata la custodia della chiesa e del crocifisso oggetto della devozione di tutti sassolesi. Si avvicina la Pasqua, ovvero il momento più ‘alto’ per la confraternita, che in occasione della settimana santa ‘apre’ alla città San Francesco con una serie di iniziative liturgiche che culminano nella processione del Giovedi Santo e con l’allestimento dell’antico padiglione che, nelle due settimane prima della Pasqua, viene innalzato in fregio alla facciata.

"Grazie alla dedizione e alla disponibilità dei confratelli e delle consorelle e alla generosità di tante persone riusciamo a mantenere in ottimo stato questa chiesa che per la comunità è più che un luogo di culto, ma questi allestimenti – fanno sapere i vertici della Confraternita – hanno un costo che purtroppo ogni anno lievita, quest’anno in modo particolare".

Da qui l’idea di fare appello "alla generosità e alla sensibilità delle persone, chiedendo loro un aiuto concreto".

I fondi vengono raccolti presso i locali della ex Profumeria Corradini, in via Battisti: "Siamo certi – scrive ancora la Confraternita – che questo appello non resterà inascoltato e ringraziamo fin d’ora chi vorrà aiutarci".