Chiesa di San Francesco, ripartito l’iter: ok al progetto

Si apre finalmente uno spiraglio per la chiesa di San Francesco, ancora inagibile per i danni riportati con il terremoto del maggio 2012. La Commissione Congiunta regionale dell’Agenzia Ricostruzione ha infatti approvato il progetto preliminare di restauro post-sisma, prescrivendo di avviare il piano esecutivo dell’intervento solo dopo una campagna di indagini conoscitive di approfondimento, al fine di realizzare un progetto ‘su misura’ nel rispetto del criterio di conservazione. Come fa sapere l’Ufficio Patrimonio Immobiliare della Diocesi di Carpi, negli ultimi mesi sono stati indagati tre aspetti: gli strati sottostanti la pavimentazione della chiesa, la caratterizzazione della muratura di una selezione di pareti e pilastri e, infine, delle strutture lignee della copertura della chiesa, al fine di conoscere il loro stato di conservazione. Dalle indagini effettuate sono emersi diversi dati, che saranno impiegati dai tecnici per stabilire i lavori da eseguire. In particolare, dalle analisi svolte con il sistema Georadar sulla pavimentazione della chiesa, è emersa la presenza di un vespaio (sistema di protezione dall’umidità, consistente in una camera d’aria sottopavimentale) su tutta la superficie indagata. Sono state rilevate due zone di umidità nella navata, che per la loro regolarità e il loro andamento sono associabili a possibili strutture interrate precedenti al vespaio, che fanno pensare all’abside della preesistente chiesa. L’Ufficio diocesano resta in attesa dell’elaborazione del progetto esecutivo e della sua approvazione per dare avvio al cantiere e sottolinea come "la sospensione dell’attività progettuale è stata dovuta alla realizzazione di indagini diagnostiche di approfondimento e anche alle procedure per l’incremento della somma di risorse pubbliche a disposizione per gli interventi. Per accorciare i tempi di riapertura della chiesa, si prevede di progettare e realizzare i lavori di restauro in un unico stralcio". Per quanto riguarda più in generale il patrimonio diocesano, sono stati avviati in cantieri della chiesa di Fossa di Concordia e del campanile della chiesa di San Paolo a Concordia; sarà avviato anche quello della chiesa di San Martino Spino di Mirandola. Sono in corso le procedure amministrative per la chiusura dei lavori della canonica di Mortizzuolo che si prevede di inaugurare a fine maggio. Nella stessa frazione sono in corso di assegnazione gli incarichi per i lavori di recupero della chiesa e del teatro e sono in ripresa le attività di progettazione degli interventi della chiesa di Cividale, di Migliarina, di S.Paolo a Concordia.