Chiesa di Santa Chiara, passi avanti verso il restauro

La Giunta comunale di Carpi ha approvato lo schema di accordo fra amministrazioni locali e centrali dello Stato, per la "sicurezza sismica dei luoghi di culto, restauro del patrimonio del fondo edifici di culto (Fec) e siti di ricovero per le opere d’arte".

L’accordo, che rientra nella missione del PNRR, riguarda in particolare la chiesa di Santa Chiara, vedendo come ‘soggetto attuatore’ il Ministero dell’Interno, e come ‘prestatore’ il Comune di Carpi e la Soprintendenza.

"E’ un ulteriore e importante passo verso la ricostruzione degli edifici pubblici dopo il sisma del 2012 – spiega Paolo Malvezzi, assessore ai Lavori pubblici –. Questa sinergia tra amministrazioni pubbliche consentirà di ridurre i tempi di attuazione dell’intervento di riqualificazione della chiesa di Santa Chiara oggi finanziato con il PNRR per 1.780.000 euro, che prima era inserito nel Piano della Ricostruzione della Regione.

L’apporto che il Comune di Carpi fornirà sarà quello di rendere disponibile una figura tecnica che seguirà le fasi relative alla realizzazione dell’intervento, mentre la progettazione e l’individuazione della impresa esecutrice e la direzione lavori sono a carico del Ministero dell’Interno".

Sono vari gli interventi che sono stati previsti per l’edificio di corso Fanti, tra cui la sostituzione controllata dell’attuale pavimentazione interna con bonifica del sottofondo, il rifacimento degli impianti e il consolidamento delle strutture murarie.