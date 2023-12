"Chiesa e teatro, ricostruzione al palo. Da mesi stiamo aspettando notizie"

Sono passati oltre otto mesi da quando il comitato aveva consegnato alla Curia di Carpi le 500 firme raccolte per chiedere di accelerare sulla ricostruzione della chiesa di San Possidonio e del teatro ‘Varini’. Dopo mesi in cui non sono arrivate notizie, il comitato torna a farsi sentire in questi giorni, tramite il suo portavoce Paolo Marchini.

"Già lo scorso anno la Curia aveva promesso almeno di ripulire la chiesa, per permettere ai tecnici di completare la progettazione, ma non si è visto nulla – spiega Marchini –. La situazione è disagevole: la chiesa bloccata e in condizioni igieniche critiche e la struttura post sisma stenta a contenere le persone in occasione di funzioni importanti.

Questo è stato il dodicesimo Natale! Abbiamo ampiamente capito che il teatro, ad oggi, non è fra le priorità della Curia e questo ci rammarica perché avrebbe consentito di dare una risposta, anche parziale, alla comunità e alla sua necessità di spazi. Tutto questo nonostante il teatro sia stato oggetto di importanti accordi nel 2016 tra Regione, Comune e Curia di Carpi.

Per questo proponiamo di valutare la possibilità, in accordo con la Regione, di permettere che la ricostruzione venga fatta dal Comune di San Possidonio per realizzarla unitamente a quella del mulino Bazzani, anche questa in forte ritardo, dando funzionalità ad un’unica struttura che rappresenterebbe un salto di qualità per la comunità.

Capiamo le difficoltà, ma è tempo che ci sia una risposta per San Possidonio. Nell’unico incontro organizzato a maggio, avevamo concordato che ci sarebbe stato un momento pubblico dopo l’estate, ma ad oggi non abbiamo notizie. Il periodo natalizio è un’occasione per riflettere su ciò che è bene per il nostro territorio e assumere l’impegno di un incontro dove presentare il progetto di recupero della chiesa e i tempi di realizzo. Attendiamo una risposta che siamo certi sarà a breve e positiva".

Angiolina Gozzi