Chiesa gremita per l’addio a Rubbiani

C’era gente proveniente non solo da Serra, ma da tutta la provincia, fra cui diversi esponenti politici all’ultimo saluto per il dottor Roberto Rubbiani, già sindaco di Serramazzoni dal 2008 al 2013 e direttore generale sia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria che dell’Usl di Modena. Il Santuario, gremito di persone, si è stretto attorno ai famigliari per dare l’addio a Rubbiani, scomparso all’età di 78 anni dopo essere rimasto ricoverato per qualche giorno in terapia intensiva a Baggiovara. A ricordarlo, durante la messa, celebrata da don Matteo, è stato in primo luogo il figlio, oltre ad un collega dell’Ausl che ha raccontato i passi principali della sua carriera, sempre al servizio della sanità, dell’ospedale di Pavullo e, soprattutto, dei cittadini. In seguito si è proceduto alla sepoltura nel cimitero locale. La famiglia non ha chiesto fiori, ma offerte per l’Avap di Serramazzoni.

r.p.