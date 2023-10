Chiesa, sul progetto di restauro si schiera anche il Consiglio

Il consiglio comunale di Mirandola fa proprie le preoccupazioni del comitato di cittadini che contesta il progetto di ricostruzione della chiesa di San Francesco, un luogo di culto simbolo molto caro alla memoria della città, avendone accompagnato tutte le sue vicende storiche fin dal Medioevo. Lunedì scorso il consiglio comunale all’unanimità ha fatto propria la petizione depositata il 20 giugno da Andrea Smerieri, Antonio Tirabassi e Nicoletta Vecchi Arbizzi de "La Nostra Mirandola", in cui si chiedeva "la immediata e pronta revisione del progetto di ricostruzione della chiesa di San Francesco al fine di ripristinarla il più possibile fedele all’originale". Ben 563 firmatari in poco più di due mesi avevano sottoscritto l’appello. A suscitare perplessità tra la popolazione, dopo 11 anni dal terremoto che l’ha distrutta, non sono solo i tempi di ripristino di questa antica struttura religiosa, per la quale nel 2017 furono stanziati 3 milioni di euro per il primo stralcio, mai partito. Forti dubbi ha alimentato soprattutto il progetto proposto dalla società Gnosis Progetti di Napoli. Ora è proprio al ministero, cui è stata inoltrata a fine giugno "in quanto crediamo – aggiunge Tirabassi – che le Sovrintendenze debbano mettere un freno ai tentativi di alterare i monumenti originali" ed all’amministrazione comunale che ci si è rivolti. L’obiettivo è scongiurare la realizzazione del campanile "capitozzato" (previsto nel progetto dello studio napoletano ndr) – come lo ha definito Smerieri – ridefinendo un "progetto che recuperi la sua configurazione originale con il tetto a cono, che aveva una fisionomia molto elegante, culminante con una cellula campanaria abbellita da monofore sui quattro lati".

a. g.