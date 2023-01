"Chiese, al via altri tre cantieri"

Si allunga l’attesa dei fedeli per la ricostruzione dell’ampio patrimonio religioso danneggiato dal sisma del 2012, con molte chiese tuttora ospitate in situazioni di fortuna o in strutture prefabbricate più accoglienti, erette grazie al contributo di associazioni, volontari e istituzioni intervenuti in soccorso delle popolazioni del cratere colpite. Mentre si attende la conclusione dei cantieri che interessano le opere di riparazione post-sisma dell’Oratorio di San Gaetano – Novi ed il completamento del cantiere della canonica di Mortizzuolo a Mirandola, in questi giorni l’Ufficio Patrimonio Immobiliare della Diocesi di Carpi, sotto la direzione dell’architetto Sandra Losi, ha messo a punto un piano di altri interventi di prossima partenza. "Si tratta – fanno sapere dalla Diocesi - di ulteriori tasselli che si aggiungono a quelli che già compongono la mappa della ricostruzione dei beni immobili stilata dallo stesso Ufficio Patrimonio Immobiliare", e di cui è stato informato anche il collegio dei consultori, un gruppo di religiosi cui è affidato il compito di aiutare il Vescovo anche nell’amministrazione dei beni ecclesiastici. Tra marzo ed aprile 2023 è prevista l’apertura di alcuni cantieri a Concordia e Mirandola riguardanti nello specifico la chiesa Santuario San Massimo di Fossa di Concordia ed il campanile della chiesa di San Paolo sempre a Concordia, assunte entrambe come responsabile unico del procedimento (RUP) dall’architetto Mauro Pifferi, e la chiesa di San Martino Spino di Mirandola, che si avvarrà come RUP dell’architetto Isabella Colarusso. La durata dei cantieri del campanile della chiesa di San Paolo a Concordia e della chiesa di San Martino Spino si aggira indicativamente fra i 9 e i 12 mesi ciascuno, e la loro riapertura è prevista nel 2024. Più lunghi, invece, i tempi per la chiesa di Fossa di Concordia, che non saranno inferiori ai 24 mesi, tanto che si ipotizza la consegna al culto nel 2025. Entro oggi si concludono i sopralluoghi presso i siti di questi imminenti nuovi cantieri effettuati con le imprese che hanno risposto all’invito ed entro la metà di febbraio scadranno i termini per la consegna della documentazione di gara. Dopodiché a primavera, stipulati i contratti, si potrà partire con l’accantieramento delle opere. Sono poi prossimi all’avvio i cantieri di riparazione post-sisma dell’ex asilo di via Luosi della parrocchia di Santa Maria Maggiore a Mirandola, della canonica di Limidi a Soliera, che ha avuto anche un contributo della CEI, e della canonica di Cortile a Carpi.

Alberto Greco