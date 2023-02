Chiese, partono gli ultimi appalti E a Novi riapre l’oratorio

Sono in corso le procedure di aggiudicazione degli appalti per l’apertura dei cantieri della chiesa Santuario San Massimo di Fossa di Concordia, del campanile della chiesa di San Paolo a Concordia e della chiesa di San Martino Spino di Mirandola. Distrutte dal terremoto, dal 2012 attendono di essere restituite ai loro parrocchiani. Entro metà di gennaio – fanno sapere dalla Curia di Carpi - si sono svolti i sopralluoghi delle imprese che hanno manifestato interesse per queste opere e lo scorso 7 febbraio sono scaduti i termini per la consegna della documentazione di gara da parte delle imprese per la chiesa di Fossa di Concordia e il campanile della chiesa di San Paolo a Concordia. Fortunatamente gli importi a base d’asta sono stati valutati congrui e le gare non sono andate deserte. Questo è di buon auspicio per vedere presto l’inizio lavori. Al momento è in corso da parte dell’Ufficio Patrimonio Immobiliare della Diocesi di Carpi la nomina delle commissioni di gara per la selezione delle imprese che si aggiudicheranno questi appalti. A giorni, invece, scadono i termini per la consegna della documentazione di gara da parte delle imprese relative alla chiesa di San Martino Spino di Mirandola. Nell’ambito del programma delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna - Agenzia Ricostruzione - per la ricostruzione post-sisma del patrimonio diocesano, in cui la Diocesi ha il ruolo di soggetto attuatore, l’Ufficio Patrimonio Immobiliare fa sapere che entro maggio potrebbe essere riaperto al culto l’Oratorio di San Gaetano di Novi e che è stato presentato in Regione il progetto esecutivo delle opere di riparazione post-sisma dell’asilo parrocchiale di Gargallo di Carpi. Appena arrivate le necessarie autorizzazioni per Gargallo verranno, quindi, espletate le procedure di affidamento lavori. Infine, annunciato l’avvio dei cantieri lavori di ricostruzione privata Mude, che ha come soggetto attuatore le parrocchie, per l’ex asilo di via Luosi della parrocchia di Santa Maria Maggiore a Mirandola, mentre proseguono gli adempimenti per l’avvio lavori della canonica di Limidi di Soliera, che ha ottenuto oltre al contributo Mude anche un contributo della Cei, e alla canonica di Cortile di Carpi.

Alberto Greco