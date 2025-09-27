Chikungunya, a Carpi il focolaio più grande d’Italia

E’ stato individuato a Carpi il focolaio di Chikungunya di maggiori dimensioni in Italia, con 216 casi confermati di infezione, tutti sintomatici. E’ quanto emerge dal sistema di sorveglianza nazionale, con riferimento al periodo dal 1° gennaio al 23 settembre.

In totale sono stati confermati 309 casi di Chikungunya: 41 casi associati a viaggi all’estero e 268 casi autoctoni, età mediana 60 anni, 49% di sesso maschile, nessun decesso. Sono stati identificati quattro episodi di trasmissione locale del virus Chikungunya in due regioni (Emilia-Romagna e Veneto), uno rappresentato da un caso sporadico (evento considerato già chiuso) e tre da focolai, il maggiore dei quali, appunto, è quello di Carpi, dove sono attualmente in corso ulteriori indagini epidemiologiche e attività di contrasto al vettore. Un altro focolaio, di dimensioni più contenute, con 49 casi confermati di infezione, tutti sintomatici, è localizzato in alcuni comuni della provincia di Verona. Anche in questo caso sono in corso ulteriori indagini epidemiologiche e attività di contrasto al vettore. Il terzo focolaio, con 2 casi confermati di infezione, tutti sintomatici, è localizzato in un comune della provincia di Bologna. Non si registrano nuovi casi appartenenti al focolaio da più di 30 giorni. Anche in questo caso sono in corso ulteriori indagini epidemiologiche.

A livello di Dengue, sono stati confermati 166 casi: 162 casi associati a viaggi all’estero e 4 casi autoctoni, età mediana 38 anni, 55% di sesso maschile, nessun decesso. Sono stati identificati due eventi distinti di trasmissione locale del virus Dengue in due Regioni (Emilia-Romagna e Veneto), considerati ormai conclusi.