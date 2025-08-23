Chikungunya, altra impennata di casi: sono 41

Continuano a crescere i casi accertati di Chikungunya in provincia di Modena e Carpi continua ad essere il comune più colpito. A ieri erano 41 i pazienti infettati: 16 uomini e 25 donne, di età compresa tra i 14 e i 98 anni. Su Carpi sono 36 i casi, cui si aggiungono quelli di Modena, San Prospero, Concordia e Soliera. L’Ausl di Modena fa sapere che "nessuno dei casi è in gravi condizioni di salute" e che quelli di Modena e Soliera sono da considerarsi "non più a rischio di trasmissione del virus alle zanzare". In particolare, i casi emersi a Carpi sono anche legati ad una ricerca attiva, grazie all’attività di prelievo e ad una sensibilizzazione dei cittadini e del personale sanitario. L’Ausl, infatti, rinnova l’invito ai residenti della città dei Pio che da inizio luglio abbiano manifestato sintomi compatibili con la Chikungunya (febbre e artralgie) e/o che abbiano effettuato viaggi recenti in zone endemiche (Sud-Est Asiatico, Africa, America Centrale e Meridionale, subcontinente indiano, Oceania), a sottoporsi ad un prelievo del sangue e all’analisi delle urine per la ricerca di positività alla malattia, recandosi in libero accesso dalle 8 alle 10 al Centro prelievi di Carpi, in piazzale dei Donatori di Sangue 3, tutte le mattine fino al 30 agosto (escluso domani). L’azione è finalizzata a rintracciare eventuali nuovi casi di infezione sul territorio, importanti per individuarne e circoscriverne il più possibile la diffusione. Ieri i prelievi sono stati 23.

Dall’indagine epidemiologica condotta fino ad oggi, ancora in fase di svolgimento, i contagiati non sono rientrati da viaggi all’estero, tranne il caso residente a Modena. Per informare i cittadini, l’Ausl ha inoltre attivato una sezione dedicata del proprio sito (www.ausl.mo.it/come-fare-per/zanzare-mosquitos-pappataci-insetti-infestanti/chikungunya-virus), con risposte a quesiti specifici relativi alle azioni in campo in questo periodo, così da agevolare nella comprensione e nelle giuste azioni anche chi rientra dalle ferie. Oggi, dalle 7, saranno effettuati nuovi interventi di disinfestazione della zanzara tigre nelle aree verdi private delle zone circostanti le vie Bobbio, a Cibeno (tra le vie Griduzza e Canalvecchio e la statale Motta); Leopardi (nell’area compresa tra le vie Foscolo, Pascoli, Vespucci e Ugo da Carpi) e Minghetti tra le vie Lama di Quartirolo interna, Cattaneo, Meloni di Quartirolo, Muratori, Macchiavelli e Pisacane. A San Marino l’intervento riguarderà l’area della polisportiva e le aree verdi private comprese nel primo tratto di traversa San Lorenzo e delle vie del Melo e del Pesco. Tra le azioni che mirano a circoscrivere la diffusione della Chikungunya, è prevista la raccolta di campioni di zanzare che vengono analizzate per individuare la presenza dell’infezione, ma anche per verificare l’efficacia dei trattamenti effettuati. Dalle ultime raccolte è emerso che le positività sono diminuite, segno che i trattamenti hanno avuto effetto, ma l’infezione è ancora presente.

Maria Silvia Cabri