Chikungunya, altro caso sospetto a Modena

Da ieri e fino al 31 agosto si svolgono, in via cautelativa, una serie di interventi di disinfestazione previsti in seguito a un altro sospetto caso di Chikungunya a Modena. L’area dell’intervento si trova vicino a via Albinoni. Il Piano di sorveglianza arbovirosi 2025 predisposto dalla Regione prevede in questi casi l’effettuazione di interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali per un raggio di 100 metri dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio.

L’ordinanza firmata dal sindaco Mezzetti dispone quindi che venga concesso agli addetti alla disinfestazione l’accesso alle aree aperte degli edifici per effettuare i trattamenti, che siano rimossi i focolai larvali presenti nelle aree cortilive private e indica, tra le misure di precauzione, la chiusura delle finestre durante le ore notturne. Finestre e porte ben chiuse nella notte, quindi, e sospensione del funzionamento degli impianti di ricambio dell’aria.

Inoltre, vanno tenuti al chiuso gli animali domestici e la frutta e la verdura degli orti devono essere protette in modo ermetico. Per consumare frutta e verdura irrorate con insetticidi sarà necessario aspettare 15 giorni, dovranno essere lavate abbondantemente e la frutta dovrà essere sbucciata.

Per più informazioni è possibile contattare la Polizia locale (059 20314), l’Ufficio Diritti Animali (059 2032211) o l’impresa Biblion (800 110601).