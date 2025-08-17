Chikungunya, ancora casi. Volontari al lavoro h24

Carpi, 17 agosto 2025 – Sono i 35 volontari della Protezione Civile e delle associazioni di Croce Rossa, Croce Blu e dell’Agesci, che dall’8 agosto hanno dedicato ininterrottamente il loro tempo a Carpi, garantendo oltre 260 ore di servizio pomeridiane, serali e notturne per fronteggiare l’emergenza sanitaria legata ai casi riscontrati e sospetti di Chikungunya.

A venerdì, su Carpi, si registravano 11 casi confermati di infezione e 2 sospetti. Un secondo caso confermato a San Prospero e accertata anche la positività di un caso di Chikungunya – virus trasmesso tramite le zanzare ‘Aedes’ – riguardante una persona residente nel Modenese e transitata alla piscina ‘Acquatico’ di Reggio Emilia l’11 agosto scorso, quando ancora era asintomatica. I numeri sarebbero in aumento, in particolare a Carpi, ma ciò rientrerebbe nelle previsioni della stessa Amministrazione comunale, "considerando il tempo di incubazione e il fatto che la disinfestazione generale è partita in questi giorni", afferma il sindaco Riccardo Righi, il quale opera in stretto contatto con la Protezione civile e i volontari.

"Il loro contributo è stato fondamentale e concreto – prosegue il primo cittadino –. Hanno supportato le ditte incaricate della disinfestazione, accompagnando gli interventi sul territorio; hanno svolto attività porta a porta, distribuendo materiale informativo e rispondendo alle domande dei cittadini; curato la diffusione di volantini e avvisi nelle abitazioni e nei luoghi pubblici interessati; percorso in auto quartieri e frazioni con l’altoparlante, diffondendo messaggi di prevenzione e rassicurazione. Una presenza costante e discreta, che ha contribuito non solo alla gestione operativa, ma anche a mantenere un clima di fiducia e serenità".

Secondo il sindaco, "quello che abbiamo visto in questi giorni è la dimostrazione più bella e concreta di cosa significhi essere comunità. La Protezione Civile e tutte le associazioni coinvolte hanno dimostrato un impegno straordinario, rinunciando a giornate di festa e tempo personale per garantire sicurezza e serenità ai cittadini. Non posso che ringraziarli, uno per uno, perché dietro ogni divisa c’è una persona che ha scelto di esserci, di mettersi a disposizione con coraggio e generosità. Accanto ai volontari – aggiunge – hanno dato il massimo anche tanti dipendenti comunali, con una presenza che ha toccato più servizi: dalla Polizia locale agli uffici Ambiente e Lavori Pubblici, fino a operai e giardinieri. Ognuno, con le proprie competenze, ha contribuito alla gestione dell’emergenza, spesso rinunciando a ferie e giorni di riposo. Accanto a loro, il sostegno costante di Ausl e Regione, che non hanno fatto mancare la propria presenza neppure in giornate festive. E nella giornata più delicata, giovedì, è arrivato anche il supporto della Protezione Civile provinciale, a testimonianza di una rete che funziona perché basata su collaborazione e senso di responsabilità. Ieri sera era prevista "l’ultima serata di trattamento su larga scala e i volontari hanno continuato a garantire la loro presenza, come sono certo faranno nei prossimi giorni, per accompagnare la conclusione di questa emergenza e affrontare le prossime, come è sempre stato in questo territorio. Davvero grazie".

Maria Silvia Cabri