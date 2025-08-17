Chikungunya, ancora casi. Volontari al lavoro h24

Sam, un addio pesante

17 ago 2025
MARIA SILVIA CABRI
Carpi, Protezione civile e associazioni a supporto di tecnici comunali e Ausl. Altre infezioni ma si spera negli effetti della disinfestazione su larga scala

Il sindaco Righi insieme ai volontari della Protezione civile

Il sindaco Righi insieme ai volontari della Protezione civile

Carpi, 17 agosto 2025 – Sono i 35 volontari della Protezione Civile e delle associazioni di Croce Rossa, Croce Blu e dell’Agesci, che dall’8 agosto hanno dedicato ininterrottamente il loro tempo a Carpi, garantendo oltre 260 ore di servizio pomeridiane, serali e notturne per fronteggiare l’emergenza sanitaria legata ai casi riscontrati e sospetti di Chikungunya.

A venerdì, su Carpi, si registravano 11 casi confermati di infezione e 2 sospetti. Un secondo caso confermato a San Prospero e accertata anche la positività di un caso di Chikungunya – virus trasmesso tramite le zanzare ‘Aedes’ – riguardante una persona residente nel Modenese e transitata alla piscina ‘Acquatico’ di Reggio Emilia l’11 agosto scorso, quando ancora era asintomatica. I numeri sarebbero in aumento, in particolare a Carpi, ma ciò rientrerebbe nelle previsioni della stessa Amministrazione comunale, "considerando il tempo di incubazione e il fatto che la disinfestazione generale è partita in questi giorni", afferma il sindaco Riccardo Righi, il quale opera in stretto contatto con la Protezione civile e i volontari.

"Il loro contributo è stato fondamentale e concreto – prosegue il primo cittadino –. Hanno supportato le ditte incaricate della disinfestazione, accompagnando gli interventi sul territorio; hanno svolto attività porta a porta, distribuendo materiale informativo e rispondendo alle domande dei cittadini; curato la diffusione di volantini e avvisi nelle abitazioni e nei luoghi pubblici interessati; percorso in auto quartieri e frazioni con l’altoparlante, diffondendo messaggi di prevenzione e rassicurazione. Una presenza costante e discreta, che ha contribuito non solo alla gestione operativa, ma anche a mantenere un clima di fiducia e serenità".

Secondo il sindaco, "quello che abbiamo visto in questi giorni è la dimostrazione più bella e concreta di cosa significhi essere comunità. La Protezione Civile e tutte le associazioni coinvolte hanno dimostrato un impegno straordinario, rinunciando a giornate di festa e tempo personale per garantire sicurezza e serenità ai cittadini. Non posso che ringraziarli, uno per uno, perché dietro ogni divisa c’è una persona che ha scelto di esserci, di mettersi a disposizione con coraggio e generosità. Accanto ai volontari – aggiunge – hanno dato il massimo anche tanti dipendenti comunali, con una presenza che ha toccato più servizi: dalla Polizia locale agli uffici Ambiente e Lavori Pubblici, fino a operai e giardinieri. Ognuno, con le proprie competenze, ha contribuito alla gestione dell’emergenza, spesso rinunciando a ferie e giorni di riposo. Accanto a loro, il sostegno costante di Ausl e Regione, che non hanno fatto mancare la propria presenza neppure in giornate festive. E nella giornata più delicata, giovedì, è arrivato anche il supporto della Protezione Civile provinciale, a testimonianza di una rete che funziona perché basata su collaborazione e senso di responsabilità. Ieri sera era prevista "l’ultima serata di trattamento su larga scala e i volontari hanno continuato a garantire la loro presenza, come sono certo faranno nei prossimi giorni, per accompagnare la conclusione di questa emergenza e affrontare le prossime, come è sempre stato in questo territorio. Davvero grazie".

Maria Silvia Cabri

© Riproduzione riservata

