Chikungunya, ancora emergenza. Il Comune spende 253mila euro

Emergenza Chikungunya su Carpi: arrivano i primi dati economici. Ammonta a 153mila euro la somma stanziata dal Comune per gli interventi di disinfestazione della zanzara tigre effettuati in somma urgenza tra l’8 e il 19 agosto, dopo diverse segnalazioni consecutive di casi sospetti e seguendo le indicazioni dell’Unità di crisi costituita con Regione e Ausl di Modena. Lo stanziamento, approvato dalla Giunta e che dovrà essere sottoposto anche all’approvazione del Consiglio comunale, si aggiunge ai 100mila euro messi a disposizione dal Fondo di riserva del Comune (40mila dei quali già impegnati) per i trattamenti successivi. L’intera somma utilizzata per le disinfestazioni, in attuazione a quanto previsto dal Piano regionale arbovirosi, sarà rimborsata dalla Regione. Come prevede il nuovo Codice dei contratti pubblici, "in circostanze di somma urgenza, che non consentono alcun indugio", l’amministrazione può acquisire immediatamente servizi e forniture indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio.

Su Carpi, vista la necessità di agire rapidamente, anche a seguito delle 11 ordinanze per sospetti o confermati casi di Chikungunya emesse tra l’8 e il 19 agosto, l’amministrazione ha incaricato in via di somma urgenza 15 aziende specializzate della disinfestazione per eseguire al più presto gli interventi su tutto il territorio comunale. L’intervento principale per evitare la diffusione del virus, infatti, è ridurre quanto più possibile la popolazione delle zanzare agendo in via straordinaria sia con la rimozione di focolai larvali sia con trattamenti adulticidi (come è stato fatto con la disinfestazione a tappeto di Ferragosto che ha riguardato le aree verdi di tutta la città). Trattamenti precauzionali di disinfestazione sono stati eseguiti anche mercoledì notte nelle aree verdi e nei cortili dei nidi e delle scuole dell’infanzia per garantire la sicurezza dei bambini e una partenza regolare, lunedì, dell’anno scolastico.

Nel frattempo, incalza sul tema, la diatriba politica. L’intervento del Pd di Carpi, che analizza i vari punti, sottolineando che "l’Amministrazione comunale ha gestito fin dall’inizio questa situazione inedita per il nostro territorio con responsabilità e pieno rispetto dei protocolli sanitari", ha suscitato la reazione di Federica Boccaletti, consigliere comunale di Fratelli d’Italia. "Noi, consiglieri di opposizione – afferma la Boccaletti - intervenendo sulla questione della disinfestazione, non abbiamo voluto né fare polemica né propaganda. Siamo intervenuti perché riteniamo doveroso dare risposte concrete ai tanti carpigiani, di destra e sinistra - la salute non ha colore politico - che ci hanno contattati preoccupati, innanzitutto per una comunicazione che da subito ha fatto acqua da tutte le parti, a partire dalla mancanza di un preciso cronoprogramma e del dettaglio delle sostanze utilizzate. Inoltre – aggiunge – è mancato il coinvolgimento dei consiglieri di opposizione che avrebbero potuto collaborare a diffondere determinate informazioni".

Maria Silvia Cabri