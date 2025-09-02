Chikungunya a Modena: i casi continuano a salire, dove sono le zone con positivi

Modena, 3 settembre 2025 – Sono 104 i casi accertati di Chikungunya in provincia di Modena. Si tratta di 49 uomini e 55 donne, compresi tra i 9 e i 98 anni. Nessuno è in gravi condizioni di salute. E il Comune principalmente coinvolto è sempre Carpi (95 casi ad oggi) a cui si aggiungono i Comuni di Modena, San Prospero, Concordia sulla Secchia e Soliera (frazione di Limidi).

Come fare il test

In particolare, a Carpi continuano le azioni dell’Ausl di Modena per rintracciare eventuali nuovi casi di infezione sul territorio, importanti per individuarne e circoscriverne il più possibile la diffusione: continueranno fino al 15 settembre dei prelievi del sangue e dell’analisi delle urine per la ricerca di positività alla malattia. Si rinnova, quindi, l’invito dell’Ausl ai residenti di Carpi che da inizio luglio abbiano manifestato sintomi compatibili con la Chikungunya (febbre e dolori ad ossa e articolazioni) e/o che abbiano effettuato viaggi in zone endemiche (Sud-Est Asiatico, Africa, America Centrale e Meridionale, subcontinente indiano, Oceania).

A riguardo, i cittadini che rientrano nella casistica sopra indicata potranno recarsi in libero accesso dalle 8 alle 10 presso il Centro prelievi di Carpi, in piazzale dei Donatori di Sangue 3, tutte le mattine (esclusa la domenica).

Sarà necessario portare con sé le urine già raccolte nell’apposita provetta, ritirabile presso le Farmacie Territoriali, e la tessera sanitaria. Si specifica che, qualora fosse necessario, l’appuntamento verrà riprogrammato direttamente dal Centro prelievi.

Dall’avvio dei prelievi, sono state 144 le persone che si sono presentate al centro prelievi di Carpi ad oggi, di cui 48 risultate positive alla Chikungunya.

Nuove disinfestazioni

Intanto, proprio a seguito del rilevamento di nuovi casi confermato di Chikungunya, oggi sarà effettuato un intervento di disinfestazione adulticida e larvicida della zanzara tigre nelle aree verdi private nella zona di via Nitti.

La popolazione interessata dai nuovi interventi è stata avvisata con materiale informativo distribuito nella serata di ieri. I trattamenti cominciano alle 7 del mattino e proseguono fino al completamento dell’area. E una nuova disinfestazione è prevista oggi e domani nelle aree verdi dell’area tra le vie Wiligelmo e Aldo Moro.

I trattamenti interessano l’area compresa tra la tangenziale a ovest, la ferrovia a est, le vie Lama di Quartirolo, Toscana, Liguria, Carlo Marx, Burra Levata sul lato sud, via Berengario, i giardini del teatro, via Verdi e via Due Ponti fino alla ferrovia sul lato nord.