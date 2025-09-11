Chikungunya, disinfestazione nelle scuole

Sono stati effettuati stanotte trattamenti di disinfestazione adulticida e larvicida (nei confronti quindi di larve e insetti già formati) delle zanzare nelle aree verdi e nei cortili delle 19 scuole primarie e secondarie di primo grado nel territorio carpigiano. L’intervento è stato eseguito dal Comune in via precauzionale per ridurre la popolazione delle zanzare in vista della riapertura in sicurezza dei plessi scolastici lunedì. La disinfestazione aveva già riguardato le aree 22 edifici scolastici (tre plessi scolastici comprendono due scuole), per una superfice complessiva di oltre 56 mila metri quadrati.

Nello specifico ieri notte si è trattato delle aree di pertinenza degli istituti Fanti, Da Vinci, Vallauri e Meucci. In vista dell’intervento di disinfestazione, da ieri erano stati affissi avvisi informativi nelle strade interessate e nei pressi degli edifici scolastici, mentre le scuole erano già state avvertite direttamente.

La disinfestazione è stata eseguita dalle 23 di ieri alle 7 di stamattina: come sempre ai cittadini è stato previamente chiesto, per precauzione, durante l’esecuzione di non sostare nelle aree interessate e in quelle attigue; nelle case prospicienti si è chiesto di tenere chiuse porte e finestre, di tenere in casa gli animali ed evitare che escano in cortile nelle quattro ore successive, di riporre all’interno o coprire con teli tavoli, sedie e altre suppellettili poste all’esterno, di raccogliere le verdure pronte per il consumo o di coprirle con teli; nel caso in cui la verdura entrasse in contatto con l’insetticida si consiglia di attendere almeno 3 o 4 giorni prima di consumarla, dopo averla lavata accuratamente.

L’intervento fa parte delle misure di sanità pubblica attivate nelle ultime settimane per garantire la massima protezione dei cittadini riducendo la popolazione delle zanzare e di conseguenza il rischio di diffusione del virus Chikungunya.

