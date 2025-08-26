Chikungunya, i casi continuano a salire: oltre 60

Salgono a 63 i casi accertati di Chikungunya in provincia di Modena: 25 uomini e 38 donne, di età compresa tra i 14 e i 98 anni. Il Comune principalmente coinvolto è sempre Carpi (57 casi a ieri), cui si aggiungono i comuni di Modena, San Prospero, Concordia e Soliera. L’Ausl di Modena ribadisce che nessuno è in gravi condizioni di salute e che dall’indagine epidemiologica condotta fino ad ora, ancora in fase di svolgimento, i contagiati non sono rientrati da viaggi all’estero, tranne il caso residente a Modena.

Per quanto riguarda Carpi, proseguono le azioni dell’Ausl di Modena per rintracciare eventuali nuovi casi di infezione sul territorio, importanti per individuarne e circoscriverne il più possibile la diffusione: in particolare, viene rinnovato l’invito ai residenti di Carpi che da inizio luglio abbiano manifestato sintomi compatibili con la Chikungunya (febbre e artralgie) e/o che abbiano effettuato viaggi recenti in zone endemiche (Sud-Est Asiatico, Africa, America Centrale e Meridionale, subcontinente indiano, Oceania), a sottoporsi ad un prelievo del sangue e all’analisi delle urine per la ricerca di positività alla malattia, recandosi in libero accesso dalle 8 alle 10 presso il Centro prelievi di Carpi, in piazzale dei Donatori di Sangue 3, tutte le mattine fino a sabato. Dall’avvio dei prelievi (20 agosto) sono state 86 le persone che si sono presentate al centro prelievi di Carpi ad oggi, di cui 25 risultate positive alla Chikungunya. E’ risultato invece non confermato il sospetto caso di Chikungunya a Medolla.

Tra le altre azioni che mirano a circoscrivere ulteriormente la diffusione della Chikungunya, continua anche in queste ore la raccolta di campioni di zanzare che vengono analizzate per individuare la presenza dell’infezione, ma anche per verificare l’efficacia dei trattamenti effettuati. Dalle ultime raccolte è emerso che le positività sono diminuite, segno che i trattamenti hanno avuto effetto, ma l’infezione è ancora presente.

m. s. c.