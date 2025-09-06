Chikungunya, nuove disinfestazioni. Cani e gatti vanno tenuti al riparo

Proseguono le disinfestazioni contro la zanzara tigre, a seguito del rilevamento di nuovi casi confermati di Chikungunya. La notte appena passata sono stati effettuati due nuovi interventi nelle aree verdi pubbliche e private a Cibeno, intorno a via Ramazzini, e nell’area di via Dosi, in prossimità dell’ospedale. L’attivazione delle disinfestazioni straordinarie richiede un’attenzione particolare per chi possiede animali domestici ed evitare così problemi alla loro salute. "I prodotti utilizzati per i trattamenti – spiega la dottoressa Cristiana Corsini (foto), direttrice del servizio Veterinario Ausl - seppur non dannosi direttamente per gli animali, possono infatti comportare problemi se non vengono rispettate alcune semplici precauzioni".

Per questo il servizio Veterinario dell’Ausl di Modena ricorda quali sono le principali raccomandazioni: fondamentale, per esempio, tenere cani, gatti e animali di ogni tipo in casa durante le ore dei trattamenti; coprire, ciotole e cucce. Inoltre, ci sono poi alcune indicazioni da seguire anche nelle ore e giorni successivi ai trattamenti, come evitare di frequentare l’area trattata nei giorni successi. In caso di sospetti malesseri portare gli animali dal veterinario. In particolare, i sintomi da attenzionare sono salivazioni, tremori, difficoltà respiratorie, vomito, ipereccitabilità o depressione.