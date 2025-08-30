Chikungunya, ottanta casi. Positivo anche un 11enne

Ha 11 anni il più piccolo degli infettati dal virus del Chikungunya in provincia di Modena. I casi continuano a salire: a ieri sono 80 quelli accertati, di cui 35 uomini e 45 donne, compresi, appunto, tra gli 11 e i 98 anni. Carpi mantiene il ‘primato’ di comune principalmente coinvolto (74 casi a ieri), cui si aggiungono Modena, San Prospero, Concordia e Soliera.

Come fa sapere l’Ausl di Modena, di questi 80 casi la maggior parte (67 in tutto) è rappresentata da persone non più viremiche, e quindi da individui che, anche se punti dalla zanzara, non sono più in grado di trasmettere il virus alle stesse zanzare e quindi alle altre persone. Su Carpi continuano le azioni dell’Ausl per rintracciare eventuali nuovi casi di infezione sul territorio, importanti per individuarne e circoscriverne il più possibile la diffusione: in particolare, è stato confermato il proseguimento fino al 15 settembre dei prelievi del sangue e dell’analisi delle urine per la ricerca di positività alla malattia.

Si rinnova, quindi, l’invito ai residenti di Carpi che da inizio luglio abbiano manifestato sintomi compatibili con la Chikungunya (febbre e dolori ad ossa e articolazioni) e/o che abbiano effettuato viaggi in zone endemiche (Sud-Est Asiatico, Africa, America Centrale e Meridionale, subcontinente indiano, Oceania), di recarsi in libero accesso dalle 8 alle 10 al Centro prelievi di Carpi - piazzale dei Donatori di Sangue 3 - tutte le mattine (esclusa la domenica), portando con sé le urine già raccolte e la tessera sanitaria.

Dall’avvio dei prelievi, il 20 agosto scorso, sono state 126 le persone che si sono presentate al centro prelievi di Carpi, di cui 38 risultate positive alla Chikungunya. Oggi saranno effettuati ulteriori interventi di disinfestazione della zanzara tigre nelle aree verdi private a Fossoli, dovrà sarà esteso il trattamento già effettuato, in una piccola area di via Martinelli, nelle aree circostanti via Solferino e via Arno.

Oggi partiranno anche gli interventi prevenzione in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado del Comune di Soliera e delle frazioni, contro la diffusione della zanzara comune, della zanzara tigre e delle altre specie presenti sul territorio. Al primo intervento biologico seguiranno ulteriori due applicazioni programmate il 13 settembre e il 4 ottobre, così da assicurare una protezione continuativa e duratura durante il periodo di massima attività delle zanzare.

