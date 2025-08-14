Chikungunya, salgono a sei i casi accertati. Sospetti su altri, si cerca il ’paziente zero’

Chikungunya: aumenta il numero dei casi diagnosticati e tre almeno sono collegati tra di loro (dunque può parlarsi di un focolaio). Come fa sapere l’Ausl di Modena, a ieri erano sei le persone colpite. Dopo i primi tre casi di Carpi (donna di 48 anni e i genitori di lei, di 82 anni e 79 anni) comunicati nei giorni scorsi, ieri sono stati accertati in provincia di Modena tre nuovi casi di Chikungunya. Si tratta di due donne di 34 e 78 anni a Carpi, e di una ragazza di 19 anni a Concordia. Sempre l’Ausl fa sapere che tutti i nuovi casi sono in buone condizioni di salute e non è stato necessario il loro ricovero in ospedale. Dall’indagine epidemiologica condotta fino ad oggi, ancora in fase di svolgimento, anche i nuovi casi non sono rientrati da viaggi all’estero. Continuano gli approfondimenti per verificare l’eventuale collegamento coi casi precedenti e la ricerca del paziente ‘zero’. In seguito alla nuova segnalazione, come accade sempre per i casi di Chikungunya, ma anche Dengue e Zika, il servizio di Igiene Pubblica ha immediatamente contattato i Comuni di residenza (Carpi e Concordia), che hanno già avviato gli interventi di disinfestazione straordinaria, sia adulticidi che larvicidi, così come previsto dal Piano regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi.

Su Carpi proseguono le ulteriori disinfestazioni straordinarie per i sospetti casi di Chikungunya. Come afferma il Comune, a seguito della conferma da parte dell’Ausl di Modena dei casi afferenti all’area di via Wiligelmo, è proseguita la disinfestazione straordinaria anche ieri notte, oggi in orario diurno e notturno. Permane e si allunga la chiusura del Parco Pertini e anche del Parco Sisma 2012 fino alle 10 di domenica.

Inoltre, sono stati segnalati dall’Ausl ulteriori casi sospetti in altre tre zone della città (e uno a San Prospero), in cui è partito il trattamento di disinfestazione straordinaria, ieri dalle 23 con prodotti adulticidi e oggi, alle 7 con prodotti larvicidi. Le aree interessate sono quelle attorno via Aldo Moro, via Lago Trasimeno e via Salvo d’Acquisto nella frazione di Santa Croce.

Da ieri operatori del Servizio di Igiene Pubblica, muniti di apposito tesserino di riconoscimento, stanno effettuando un passaggio porta a porta nelle vie interessate, distribuendo materiale informativo dedicato alla prevenzione e al contenimento della diffusione del virus. Diversamente da quanto precedentemente indicato, sono stati sospesi i trattamenti per i casi segnalati ieri in via Muratori e via Santa Chiara, perché confermati negativi dall’AUSL. Da ieri sera sono partiti anche a Concordia i trattamenti di disinfestazione per emergenza sanitaria per la prevenzione della salute collettiva, che proseguiranno fino a domani. Le vie interessate sono: via Don Minzoni, Negrelli, piazza della Repubblica, via Mazzini, della Pace, Garibaldi, Muratori.

Maria Silvia Cabri