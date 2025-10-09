Chili di droga in via Emilia Ovest, cinque arresti dei carabinieri

Modena, 9 ottobre 2025 – Cinque arresti dei carabinieri in via Emilia Ovest per droga a seguito del controllo da parte dei carabinieri di una vettura che stava circolando. Si tratta di tre uomini e due donne, tutti di origine nigeriana, con età fra i 29 ed i 47 anni. A renderlo noto in una nota è la procura di Modena, ricostruendo l’attività dei militari dell’Arma scattata a seguito di un controllo ad un veicolo avvenuto in via Emilia Ovest. La vettura, con a bordo una 29enne ed un 36enne, trasportava infatti all’interno di borse per il delivery, quasi nove chili di stupefacenti. C’erano 487 ovuli di eroina, elenca la procura, 78 e 3 scaglie di cocaina e 4 pietre di metanfetamina. Gli accertamenti si sono poi estesi a un’abitazione situata sempre in via Emilia Ovest. All’interno c’erano altri tre cittadini nigeriani, due 47enni ed una 31enne. Nella seconda circostanza sono stati sequestrati altri cinque chili di droga, sempre tra eroina e cocaina. Sempre in casa sono stati scovati 3.500 euro in contanti ed un quaderno con annotazioni legate verosimilmente allo spaccio. All’esito dell’udienza di convalida, quattro indagati sono finiti in carcere mentre una donna di 31 anni è stata rimessa in libertà avendo ritenuto il giudice non confermati gli indizi di colpevolezza, anche alla luce delle risposte fornite dalla stessa.