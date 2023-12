Chimar, ricavi in crescita e 90 assunzioni

Si è svolta presso la sede di Chimar SpA la tradizionale riunione di fine anno del Gruppo, durante la quale sono stati presentati i risultati raggiunti nel 2023 che registrano una leggera crescita rispetto al 2022 portando i ricavi a più di 73 milioni di euro. Un altro dato significativo per il 2023 è stata l’assunzione di 90 nuove figure professionali che ha portato il numero dei collaboratori del Gruppo ad oltre 550 persone. "È stato un anno complesso dettato dalla forte instabilità del mercato ma anche un anno di trasformazione per il nostro Gruppo – afferma l’amministratore delegato di Chimar Marco Arletti –. Siamo orgogliosi di come abbiamo saputo gestire gli imprevisti e rimanere in equilibrio tra il calo drastico delle materie prime e le incertezze geopolitiche che si legano all’esportazioni. Abbiamo saputo cogliere il cambiamento trasformandolo in miglioramento continuo".