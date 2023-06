Chirurgia mano, mattina dedicata alla prevenzione

La struttura complessa di Chirurgia della mano del Policlinico di Modena, diretta dal dottor Roberto Adani ha aderito alla IX edizione della Giornata per la salute della mano organizzata in tutta Italia dalla Società italiana di chirurgia della mano (Sicm). Gli specialisti dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena hanno incontrato i cittadini per consulti gratuiti in piazza Mazzini. L’evento è stato organizzato in collaborazione con Aseop-Casa di Fausta e con la partecipazione dell’associazione Raggiungere (associazione italiana famiglie di bambini con malformazioni agli arti) per affrontare e discutere con la cittadinanza i temi della mano del bambino, dalla prevenzione degli infortuni alla mano dei nostri piccoli fino alle reti assistenziali di volontariato e socio-sanitarie nelle malformazioni congenite. "Questa giornata – spiega il dottor Roberto Adani – è dedicata all’informazione e alla prevenzione delle patologie della mano con un particolare focus sulla mano del bambino". La Chirurgia della mano del Policlinico è centro di riferimento nazionale per le patologie della mano e del polso. "Questo appuntamento ha la finalità di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della salute della mano e di sviluppare con la comunità un modello sanitario che renda compartecipi i cittadini del loro stato di salute dalla prevenzione alla cura", aggiunge Adani. "La maggioranza degli infortuni alla mano – precisa il dottor Andrea Leti Acciaro, referente prevenzione Società italiana chir mano e delegato Commissione trauma e prevenzione società europee chir mano – ricorrono nei momenti della nostra vita quotidiana, in casa e nel tempo libero, e nei bambini ancor più l’incidenza degli infortuni è prevalente negli ambienti che penseremmo più protetti o a minor rischio (scuola, casa, sport, mare e spiaggia, giochi)". I volontari delle associazioni ed i professionisti della Chirurgia della mano del Policlinico hanno distribuito e presentato i booklet di prevenzione realizzati con il ministero Salute e ministero Istruzione, in particolare nel capitolo che riguarda l’estate alle porte con i rischi e le insidie, con le rispettive regole di attenzione e trattamento, che si nascondono nei momenti di svago e gioco al mare e sulle spiagge (ami da pesca, sedie a sdraio, anelli e pesci velenosi).