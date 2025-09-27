Chitarra e mandolino, prendono vita i "Racconti da osteria"

Il festival "Macinare cultura", che attraversa tutta l’Emilia Romagna, riscoprendo la storia dei mulini storici, oggi alle 17 farà tappa al Mulino delle Coveraie di Maserno di Montese (risalente al XVII secolo). Qui prenderanno vita i "Racconti da osteria. Dall’aia alla balera alle musiche d’oltre oceano", nel concerto-narrazione curato dal chitarrista e mandolinista Antonio Stragapede, affiancato per l’occasione dal maestro Roberto Lucanero, tra i massimi esperti italiani degli strumenti a mantice, che suonerà sia l’organetto che la fisarmonica. Il repertorio, interamente dedicato alla musica da ballo, spazierà tra musica tradizionale italiana, liscio, musiche d’oltreoceano e bal musette. Si racconterà di come questi strumenti e queste musiche abbiano viaggiato nei secoli, mescolandosi e modificandosi in un continuo scambio e confronto tra culture diverse.

Roberto Lucanero, musicista ed etnomusicologo, è conosciuto per aver portato il saltarello e la musica tradizionale marchigiana nel circuito del balfolk internazionale. Antonio Stragapede ha stretto collaborazioni con artisti e formazioni di differenti generi musicali, dal jazz alla musica popolare, alla musica classica: è conosciuto anche dal pubblico televisivo, come mandolinista della "Splendida cornice" di Geppi Cucciari su Raitre. Il concerto è a ingresso libero e sarà seguito da un rinfresco offerto dal mulino.