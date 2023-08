Chiude la galleria di Casa Poggioli "L’impegno è velocizzare i lavori"

Sconvolta per quattro mesi la viabilità appenninica della valle del Secchia, che collega tramite la SP 486R il versante modenese e reggiano. "Da lunedì 28 agosto e fino almeno a sabato 30 dicembre, infatti, la galleria sita in località Casa Poggioli, nel comune di Baiso, sarà chiusa al transito". Si tratta di una arteria fondamentale poiché collega alcuni importanti poli industriali ed impatta sui comuni modenesi di Montefiorino, Palagano e Frassinoro, lungo la quale passano circa 30mila veicoli al giorno, molti anche i mezzi pensanti. La chiusura della provinciale 486R che va dall’incrocio con la provinciale 33 a Lugo di Baiso fino al termine del viadotto Saltino di Montefiorino, è stata convenuta concordemente dalle Amministrazioni provinciali, a seguito della decisione della Provincia di Reggio Emilia di intervenire con 2,2 milioni di euro, indispensabili per finanziare un primo stralcio di lavori fondamentali a garantire la sicurezza soprattutto della galleria di casa Poggioli. "Per le popolazioni e le attività dei comuni di Toano, Carpineti e Baiso in provincia di Reggio e Frassinoro, Montefiorino e Palagano in provincia di Modena – avverte il sindaco di Montefiorino, Maurizio Paladini – saranno quattro mesi di calvario, pieni di disagi, ma è inutile girarci attorno, la sicurezza dei cittadini viene prima di ogni altra cosa". Il tempo previsto per la conclusione dei lavori è di circa quattro mesi. "L’impegno nostro, e delle imprese che hanno avuto l’appalto, è però quello di finire prima, se le condizioni meteo lo permetteranno" ha assicurato il dirigente della Provincia di Reggio Emilia Valerio Bussei. "La chiusura al traffico della SP 486 nel tratto Lugo-Cerredolo – fa sapere Paladini – ci era stata anticipata il 28 aprile a Baiso in un incontro promosso dalle due provincie. È stato procrastinato a causa degli eventi calamitosi di maggio che hanno ulteriormente aggravato il precario assetto idrogeologico di questa parte di Appennino modenese e reggiano". Ma, da quella riunione era anche emerso che quello che sta per iniziare sarà un "intervento tampone".

"Quello che mi preoccupa – riflette Paladini – è sapere cosa succederà dopo, considerato che i tecnici hanno chiaramente anticipato che per allungare la vita della SP 486R, nel tratto Lugo-Cerredolo, per almeno 30 anni e scongiurarne la chiusura, occorre reperire con urgenza, altri 13.550.000 euro, dei quali 6,2 per la galleria di casa Poggioli, 1,1 per la briglia di Lugo, 4,5 per il viadotto di Saltino e 1,750 per il viadotto di Cerredolo. Aggiungo che lo studio di fattibilità del tratto Cerredolo-Ponte Dolo-Ponte Dragone ha un costo stimato di 30 milioni di euro. Vogliamo parlarne? O aspettiamo la chiusura della strada per motivi di sicurezza e con essa la definitiva morte dei nostri territori".

Alberto Greco