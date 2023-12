Chiude la trattoria Cesarina, Villafranca perde un simbolo

Medolla (Modena), 31 dicembre 2023 – Oggi ultimo pranzo. Poi alle 15 le saracinesche che custodiscono i segreti culinari della "Trattoria Cesarina", a Villafranca di Medolla, un luogo per quasi sessanta anni frequentato da buoni palati amanti della cucina tradizionale modenese, si abbasseranno definitivamente. Per la piccola frazione la trattoria era un luogo simbolo della comunità, meta di tanti avventori che giungevano dai comuni limitrofi, e lo è stato soprattutto negli anni dopo il terremoto, quando tutto intorno, dalla chiesa e altro sembrava distrutto. Franco e Luciana, la figlia di Cesarina, attuali gestori con la raggiunta età di pensione di quest’ultima, hanno deciso però di riporre il grembiule nel cassetto e ritirarsi.

"Siamo sinceramente dispiaciuti – ci dice Franco – ma siamo stanchi. La gente è cambiata, hanno tutti più fretta e noi per rispondere alle esigenze della clientela dovremmo aumentare il personale, ma l’età ci sconsiglia questa scelta. Oggi ci aiuta una collaboratrice part time, 3 ore al giorno, tuttavia non basta". Nessuno si è fatto avanti per custodire e continuare l’attività e la licenza verrà restituita al Comune. Adiacente alla ex stazione ferroviaria di smistamento di Villafranca sulla linea Modena – Mirandola, l’originaria mescita dei vini era stata rilevata nel 1954 da "Cesarina". Allora era solamente una "osteria" molto frequentata visto il movimento di persone e commerci che si muoveva in zona. La chiusura della stazione nel 1964 fu un duro colpo per l’attività della osteria. Fu allora, però, che Cesarina, scomparsa a 89 anni nel 2012, decise di riconvertire l’attività e dedicarsi alla ristorazione. La scelta fu quantomai azzeccata, grazie alla cura prestata ai piatti tutti rigorosamente ispirati alla tradizione, dalla pasta fresca, ai secondi di arrosti per chiudere con i dessert tutti preparati da Luciana. Per questo il sindaco di San Prospero Sauro Borghi commenta che con la scomparsa della Trattoria Cesarina chiude "un altro pezzo di storia del territorio".

E per testimoniare la gratitudine della popolazione ai gestori, una delegazione di sindaci guidati da quello di Medolla Alberto Calciolari, e composta dallo stesso Borghi e dal sindaco di San Felice Michele Goldoni, giovedì scorso si è recata a pranzo in trattoria per consegnare una targa a Franco e Luciana.

"Era diventata un po’ la sede di noi sindaci – confida Borghi – e capitava spesso che, concluse le riunioni di Ucman, finissimo lì le nostre riunioni. Pertanto, abbiamo ritenuto opportuno fare questa targa per ringraziarli della ospitalità e accoglienza che ci hanno sempre riservato e per essere stati un riferimento per l’intero territorio".