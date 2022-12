Chiude lo storico fiorista Morselli

Con i botti di Capodanno a Mirandola chiuderà lo storico negozio "Fiorista Morselli", in via Roma, poco distante dal Duomo, un punto di riferimento per tre generazioni. Affidandosi alla loro competenza e professionalità tanti si sono rivolti qui per celebrare matrimoni, feste, anniversari. "Chiudiamo il 31 dicembre – spiega Franco Morselli, che insieme al fratello Antenore gestisce l’esercizio commerciale –. Sono 63 natali, dal 1960, che abbiamo trascorso in questo negozio. L’attività è stata intrapresa dai nostri genitori e già da bimbi eravamo sempre qui a vendere fiori. Adesso abbiamo deciso che ci fermiamo perché fisicamente siamo molto stanchi". Nessuno si è fatto avanti per rilevare l’esercizio. "E’ un peccato – commenta Franco – perché penso sia il negozio più vecchio di Mirandola. Se qualcuno vorrà rilevarlo siamo ben contenti di insegnare il mestiere".

Alberto Greco