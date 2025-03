Chiude negozio di giocattoli dopo 35 anni: “Bimbi col tablet, vendite crollate”

Modena, 5 marzo 2025 – Sono passati i tempi in cui bastavano una macchinina, una barbie o un peluche per rendere felice un bambino. Oggi, senza tablet, pc o il flusso continuo di video di youtuber e influencer, la gioia non si avverte. E’ davanti a questa triste realtà e con grande amarezza che, rassegnato, Andrea Dugoni annuncia la chiusura dello storico negozio di giocattoli ’L’Aquilone’ di zona Buon Pastore.

La famiglia Dugoni vende giocattoli a Modena dal 1978 ma negli ultimi anni, con l’avvento della tecnologia e dei social, il mondo dei giocattoli tradizionali è tramontato.

Con l’arrivo del Covid le vendite sono calate del 50 per cento e, ad oggi, a malincuore Dugoni si trova costretto a chiudere i battenti. “Mia madre Brunella Bedoni aprì ‘Il giocattolo’, in via Emilia centro nel 1978 poi, nel 1987, abbiamo aperto in via Sant’Eufemia e nel 1990 sono subentrato io, inaugurando ’L’Aquilone’”.

Com’è cambiata la vendita di giocattoli dagli anni Novanta ad oggi?

“In quegli anni erano iniziate le pubblicità dei giocattoli nelle prime tv private e si facevano buoni incassi anche con i primi videogiochi. Il primo ‘colpo’ è stato l’avvento degli ipermercati, che hanno creato una concorrenza incredibile per arrivare poi ai giorni nostri con Amazon e le piattaforme online”.

Oggi quindi non si comprano più giocattoli nei negozi?

“E’ cambiata tutta la concezione del gioco. Una volta venivano le famiglie anche settimanalmente: non era una questione di soldi, c’era chi acquistava anche una macchinina da mille lire. I genitori erano abituati a portare il bambino nel negozio di giocattoli anche solo per farglieli ammirare: era una sorta di parco giochi. Ultimamente, la maggior parte delle famiglie acquista il regalo per il compleanno o per Natale, e basta. Sicuramente dietro ci sono anche problemi economici ma la principale causa è stata l’avvento del cellulare e del tablet”.

In sostanza i bambini non giocano più?

“Ai miei tempi si guardava il carosello e qualche anno dopo il breve cartone animato prima di andare a letto. Per il resto si giocava con le bambole, le macchinine o con le costruzioni. I bambini ora, invece, restano davanti a cellulare e tablet tutto il giorno: al ristorante si vedono bambini che non giocano più tra loro ma solo con i loro dispositivi. Anche bambini di pochi mesi nei passeggini hanno già in mano tablet e cellulari: non si guardano neppure attorno. Ho richieste di tablet per bambini di 18 mesi ma per mia scelta da anni, seppur influisca sul fatturato, non tratto più quei prodotti.

Oggi non c’è un bambino che abbia un segno sulle gambe mentre noi trascorrevamo il tempo ad arrampicarci sugli alberi”.

Crede che la situazione sia peggiorata negli ultimi anni?

“Il salto è stato fatto negli ultimi 15 anni e il dopo Covid è stato disastroso: è cambiato il modo di comprare. Le bimbe chiedevano le barbie, i bambini le tartarughe ninja e i supereroi in generale mentre oggi non vi sono linee chiare di giocattoli; non esiste più il boom di quel giocattolo o di quell’altro.

Le ‘mode’ le dettano gli youtuber. Il lego non segue più la fantasia dei piccoli: è sempre più rivolto ad un pubblico adulto. Una volta si giocava coi singoli pezzettini, si andava di invenzione. Il giocattolo era, da definizione del salone di Milano, ’cibo per la mente’.

I bambini devono andare a scuola e devono giocare: quello del bimbo deve essere un mondo spensierato”.

Quindi a causa del calo delle vendite si vede costretto a chiudere...

“La scelta di chiudere deriva dal fatto che in questo settore non è più possibile andare avanti. A Modena c’erano una ventina di negozi di giocattoli mentre oggi quelli specializzati si contano sulle dita di una mano.

Da lunedì parto con le vendite per cessata attività con sconti fino al 50 per cento fino ad esaurimento merce. Oggi la fantasia, i sogni hanno lasciato posto ad altro”.