"Chiuderemo l’inceneritore prima del 2034"

"La produzione di rifiuti urbani si riduce, ci attiveremo per spegnere l’inceneritore anche prima del 2034".

L’annuncio è dell’assessora Alessandra Filippi che in Consiglio comunale ha risposto a una interrogazione di Giovanni Silingardi del M5s sui dati di conferimento al termovalorizzatore di via Cavazza dopo l’introduzione del modello porta a porta di raccolta differenziata.

"Nei primi dieci mesi del 2023 – ha spiegato Filippi – la produzione di rifiuti urbani indifferenziati si è drasticamente ridotta, diminuendo di 13 mila tonnellate rispetto al 2022".

In particolare, al 31 ottobre 2023 la quantità complessiva prodotta è stata di 500 chili per abitante per 10 mesi: 355 chili di rifiuti differenziati (e quindi destinati al riciclo) e 145 di rifiuti indifferenziati. Nello stesso periodo del 2022 erano stati prodotti complessivamente 543 chili per abitante, suddivisi in 327 chili di rifiuti differenziati e 216 di indifferenziati. Uno degli obiettivi, ha proseguito l’assessora, "è arrivare a una produzione pro capite di rifiuti non avviata al riciclo di 120 chili per abitante all’anno".

La riduzione dei rifiuti prodotti, alte percentuali di differenziata da avviare al riciclaggio, la diminuzione della spazzatura da smaltire e di conseguenza il superamento delle discariche, e quella di Modena ha già chiuso da tempo, e successivamente degli inceneritori sono gli obiettivi del modello regionale nell’ambito del quale si muove anche Modena: "Il cambio del modello di raccolta – ha detto Filippi – va nella direzione prevista dalla Regione, e monitorandone gli effetti si potrà decidere quando arrivare a spegnere l’inceneritore.

La scadenza dell’autorizzazione ambientale di quello di Modena è il 2034 e naturalmente ci attiveremo affinché si pongano le condizioni per il suo eventuale spegnimento prima di tale data".

Ma come spiegare dunque l’incremento di rifiuti conferiti al termovalorizzatore nel 2023? "L’impianto di incenerimento e termovalorizzazione di Modena fa parte del sistema regionale di gestione dei rifiuti urbani. Questo significa che il suo ambito di riferimento principale è la provincia di Modena, ma che è comunque a servizio del bacino regionale e può perciò ricevere rifiuti urbani indifferenziati anche da altri territori della regione".