Chiuse le selezioni, ecco i dieci nuovi dirigenti

Nuovi dirigenti in Comune. Si sono concluse le procedure di selezione per le dieci figure dirigenziali a tempo determinato bandite a fine luglio e relative ai cluster amministrativo, culturale e tecnico, che dal 1° ottobre andranno a ricoprire altrettante caselle cruciali dell’amministrazione. Complessivamente agli avvisi di selezione hanno risposto quasi 700 candidati.

Questi i 10 nuovi dirigenti a tempo determinato (fino alla scadenza del mandato del sindaco): Antonella Buja, storica responsabile dell’ufficio ’Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi’ del Comune, è stata scelta come dirigente del ’Servizio Gestione progetti speciali – Comunicazione – Pnrr – Europa e relazioni internazionali’; Roberta Colombini, da anni responsabile dell’Ufficio economato, è la nuova dirigente del ’Servizio finanziario’; Giovanni Bertugli, attuale dirigente del servizio ’Promozione della città e turismo’, sale di grado e diventa dirigente del settore ’Cultura, promozione della città e Centro storico’; Valentina Galloni, è stata invece scelta per guidare il servizio ’Iniziative culturali e di promozione turistica ed economica’. Arriva dal Comune di Reggio Emilia, Elisa Iori, nuova dirigente del settore ’Lavori Pubblici’; mentre provengono dal Comune di Parma, Marcello Bianchini Frassinelli, nominato dirigente del servizio ’Nuove opere - Edilizia storica - Datore di lavoro’, e Roberta Tagliati, nuova dirigente del servizio ’Edilizia’.

Tra gli interni salgono di ruolo anche Sara Bosoni, da anni responsabile dell’ufficio ’Mobilità’ e oggi nuova dirigente del ’Servizio Transizione Ecologica’; Marco Bisconti, attuale responsabile dell’ufficio ’Amministrativo pianificazione’ che ricoprirà il ruolo di dirigente del servizio ’Rigenerazione urbana e Politiche abitative’; e Roberto Pieri, fino ad ora responsabile dell’ufficio ’Manutenzione straordinaria e ordinaria patrimonio comunale, Edilizia sociale, Verde e Infrastrutture stradali’, che è stato scelto per l’incarico di dirigente del ’Servizio Manutenzioni della Città’.