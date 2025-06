"Chiusura dei negozi ’etnici’, lotta al degrado o ai poveri?"

"Lotta al degrado o guerra ai poveri?". L’interrogativo è di Rifondazione comunista che nell’ordinanza del sindaco Massimo Mezzetti che impone l’obbligo di chiusura alle 20 per i negozi ’etnici’ del centro per il decoro urbano rileva delle "contraddizioni".

"A essere colpiti sono ancora una volta, indistintamente, tutti i negozi di una certa tipologia – principalmente minimarket e alimentari cosiddetti ’etnici’ – localizzati in specifiche zone della città. Una misura che si presenta come neutra, ma che nei fatti si configura come selettiva e generalizzante: non distingue tra chi opera correttamente e chi no, non valuta le differenze di gestione o di comportamento, ma penalizza in blocco intere categorie di esercenti. Con il risultato paradossale di penalizzare anche attività che offrono anche un servizio nel quartiere".

Perché, prosegue la Federazione modenese di Prc, " è bene dirlo chiaramente: non sono i negozi a causare episodi di inciviltà, ma alcune singole persone che scelgono – con maggiore o minore consapevolezza – di agire in modo scorretto. L’ordinanza, però, non coinvolge queste persone e non prevede percorsi di educazione civica, non rafforza i presidi sociali, non introduce interventi di mediazione urbana. Si limita a chiudere i negozi ovvero a un’azione repressiva che non incide minimamente sulle cause di tali situazioni".

C’è un problema "serio e crescente di consumo irresponsabile di alcolici, che è trasversale alle classi sociali e non si concentra certo solo nei pressi dei ’negozi etnici’". Secondo i dati recenti dell’Istituto Superiore di Sanità, "l’abuso di alcol è in aumento, soprattutto tra i giovani adulti e nella fascia 45–64 anni, ed è spesso più diffuso tra persone con redditi medio-alti, in particolare nei contesti urbani. Eppure, episodi di occupazione dello spazio pubblico, ubriachezza molesta o violenza legati a questi contesti non vengono attenzionati con ordinanze o chiusure. Perché?".

Sul piano sociale, è la riflessione di Rifondazione, "il messaggio è ancora più preoccupante. I piccoli negozi colpiti dall’ordinanza offrono prezzi accessibili a una fascia di cittadinanza che spesso non può permettersi i costi della ’movida’ di locali e ristoranti. Colpirli significa colpire anche i loro clienti: studenti fuorisede, persone con redditi bassi, lavoratori precari. In una città dove scompaiono panchine e vengono chiuse le fontane pubbliche, il centro storico è sempre più pensato per chi consuma, e l’alternativa alla socialità a pagamento non c’è. Si può restare a casa propria – per chi ce l’ha. Ma chi non dispone di un’abitazione adeguata, o semplicemente cerca uno spazio pubblico in cui vivere la città, resta escluso, marginalizzato, invisibile". Questo tipo di ’decoro’, insomma, "rischia di essere il nome gentile di una politica di esclusione. Una politica che finisce per nascondere sotto una patina di ordine una realtà fatta di rimozione dei poveri dalla scena urbana, e difesa di un’estetica cittadina fatta solo per chi può permettersela".