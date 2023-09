Choc e lacrime a San Felice: "Famiglia benvoluta, tragedia immane"

Con gli occhi lucidi Adalberto Grandi (nella foto a destra), titolare dell’omonima azienda agricola, da sempre vicino di casa della famiglia Maccaferri, fa le condoglianze facendosi portavoce del dolore di tutta la frazione. "La mamma Maria è la catechista di un gruppo dei ragazzi della parrocchia di Rivara tra cui mia figlia che – ricorda Adalberto – verranno cresimati il prossimo otto di ottobre. Una famiglia che si è sempre fatta voler bene da tutti".

Grandi nella notte aveva saputo dalla sorella di un grave incidente ma solo molte ore dopo ha scoperto che, purtroppo, la vittima abivava nella casa di fronte.

"Domenica notte – spiega – era l’una passata quando ho ricevuto il messaggio di mia sorella che rientrava in pullman dopo un pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo con i parrocchiani di San Felice. Sono rimasti bloccati proprio a seguito dell’incidente: il sacerdote, sceso a chiedere informazioni, aveva saputo che era morto un giovane del posto, ma non si conosceva l’identità. Nell’attesa di riprendere il viaggio il sacerdote ha invitato tutti alla preghiera".

Ieri mattina, poi, la notizia ha inziato a diffondersi in tutto il paese: "Quando stamattina (ieri, ndr) hanno iniziato a chiamarmi, nessuno trovava conferme. Ho appreso solo più tardi, rientrando dal lavoro, come il tragico incidente avesse coinvolto i nostri vicini. La famiglia la conosciamo molto bene, sono bravissime persone, benvoluti da tutti. E’ una disgrazia immane che coinvolge anche tutti noi e non solo emotivamente.

Quando le persone si fanno voler bene – sottolinea –, essendo la nostra una piccola realtà di campagna e conoscendoci, diventa una disgrazia che, inevitabilmente, ci ha toccato tutti". Nella frazione il ricordo è unanime: "Un ragazzo fantastico".

Flavio Viani