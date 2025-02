"Ci candidiamo per entrare nell’itinerario turistico regionale"

Bomporto aspira a diventare tappa dell’itinerario turistico regionale per valorizzare al meglio le sue peculiarità ed eccellenze che ne fanno già una meta importante per il suo ricco e variegato patrimonio enogastronomico ed architettonico rurale. E per meglio focalizzare il pregio di questo suo hinterland l’amministrazione comunale ha avviato un’importante iniziativa attraverso la quale delineare una strategia di sviluppo e promozione turistica del territorio.

Il progetto prevede la redazione di un documento strategico, affidato alla società JFC srl, leader nel marketing turistico e territoriale, con una comprovata esperienza nel settore. La prima fase del progetto prevede un ascolto attivo e un dialogo con gli attori principali del territorio, come alberghi, bed and breakfast, agriturismi, ristoranti, acetaie, cantine, associazioni locali e realtà imprenditoriali, per una prima analisi esplorativa e una raccolta di idee e proposte.

"Lavorare insieme, coinvolgendo chi vive e opera quotidianamente sul territorio, è essenziale per disegnare un percorso che sia sostenibile e inclusivo – afferma la vicesindaca Ilaria Malavasi –. Siamo consapevoli delle criticità, come la limitata capacità ricettiva, ma partiamo dai nostri punti di forza: l’enogastronomia, il patrimonio storico rappresentato dalle ville della riviera del Panaro, dalla Darsena, dalla Pieve Matildica e una ricca offerta di eventi, anche sportivi".

a. g.