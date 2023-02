"Ci confermiamo una grande forza"

"Ancora una volta il Partito democratico, nonostante tutto, dimostra di essere la più grande forza politica democratica del nostro paese". Sono le parole della segretaria cittadina Federica Venturelli. "La risposta che il Pd di Modena ha dato, con oltre 26mila votanti in tutta la provincia, nonostante le condizioni meteorologiche avverse, e quasi 9mila votanti in città, conferma di essere una forza popolare credibile e radicata. Il nostro obiettivo deve essere costruire un Partito democratico aperto alle nuove energie, a partire dai tanti giovani e donne che hanno affollato i seggi delle primarie, e che valorizza l’esperienza degli amministratori locali del nostro partito, che sono la parte più vitale del Partito democratico, che continua a vincere anche negli anni più bui e nelle città più difficili. Da oggi il Partito democratico non ha soltanto una nuova segretaria, ma la sua prima segretaria donna e la più giovane della sua storia: Elly Schlein. È un chiaro mandato di cambiamento che arriva dai nostri elettori. La rigenerazione della nostra comunità e la ricostruzione del partito potrà contare sulla disponibilità di Stefano Bonaccini, una persona capace e competente, che con lealtà e generosità si è subito messo a disposizione, una straordinaria risorsa che con oltre il 46% dei consensi può dare tanto a questo partito".