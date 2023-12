"Ci raccontavano le loro giornate di terrore"

"La sentivo tutti i giorni, anche quattro volte al giorno e soprattutto mi mandava i video che girava col telefono per registrare i maltrattamenti. Era molto preoccupata: avevamo presentato tante denunce, almeno undici. Era agitata: lei ci credeva nella giustizia e le dicevo di essere positiva perchè avrebbero visto quello che succedeva in casa. Qualche tempo prima lui aveva cambiato il codice della cassaforte in mansarda e mia sorella gli aveva chiesto come mai lo avesse cambiato. Lui negò ma lei mi chiamò, dicendo di aver paura delle armi. Le avevo detto di chiamare i carabinieri e lei lo aveva fatto subito ma, dopo essere arrivati, l’avevano tranquillizzata". Un video in cui distrugge il giardino ma, soprattutto, i racconti di diversi episodi di maltrattamenti e terrore. Ieri, in aula, nell’ambito del processo in Corte d’Assise per il duplice omicidio di Cavazzona di Castelfranco, che vede alla sbarra il 71enne Salvatore Montefusco (nella foto), ovvero colui che, con numerosi colpi di fucile, ha strappato la vita alla moglie Gabriela Trandafir, 47enne e alla figlia di lei Renata, 22 anni è stata sentita la toccante testimonianza di Elena Tiron, sorella di Gabriela. "Montefusco faceva la pipì nelle bottiglie perché voleva fare un dispetto a Gabriela – ha raccontato - le buttava davanti alla porta di casa, così con il sole faceva puzza. Mia nipote? Era splendida, buona come il pane, non ha mai detto qualcosa a Montefusco, mai alzato la voce anzi, restava chiusa nella sua camera. Renata frequentava l’università – ha spiegato - ma lui non le pagava più la retta, quindi lei è stata costretta a lasciare gli studi. "Ha intenzione di fare qualcosa perchè ha chiuso il cane – mi aveva detto mia sorella prima di essere ammazzata. Elena ha poi spiegato come l’imputato impedisse alla sorella di lavorare e di uscire da sola e di come le avesse installato un gps sull’auto e sottratto il bancomat. "Le buttava via la spesa dal frigo – ha detto ancora Elena – mia sorella aveva iniziato a filmare e documentare ogni cosa".