"Ci sarà uno spazio anche on line dedicato alle vittime di Cibeno"

Uno spazio online (al link https://bit.ly/3HcM3wX) dedicato ad approfondire la vicenda dell’eccidio di Cibeno, avvenuto il 12 luglio del 1944 a pochi chilometri dal Campo di Fossoli, e soprattutto a dare risalto alle storie e alle vite delle 67 vittime: è stato annunciato sabato dalla presidente della Fondazione Fossoli Manuela Ghizzoni (nella foto), nel corso della cerimonia tenutasi al Museo del Risorgimento di Milano, per commemorare l’80° anniversario delle solenni esequie dei 67 Caduti, celebrate nel Duomo il 24 maggio del 1945.

"Lo spazio online – spiega la Ghizzoni - rappresenta un nuovo progetto di approfondimento della Fondazione, per raccogliere in un unico spazio il maggior numero di informazioni e dati relativi alle vittime dell’eccidio, per fare storia e salvaguardarne la memoria". "Nel 2004 è stato pubblicato il volume ‘Uomini, nomi, memoria. Fossoli 12 luglio 1944’: a distanza di vent’anni, il sito web dedicato alla strage vuole essere la prosecuzione ideale di quel progetto: grazie al coinvolgimento di familiari, enti pubblici e privati, associazioni, storici locali e nazionali desideriamo approfondire lo studio della strage e delle biografie degli assassinati. Vogliamo dare vita a un progetto di Public History partecipativo e collettivo: in questo sito si raccoglieranno dati, si farà comunicazione, si promuoveranno attività didattiche. Vorremmo che diventasse un repository di tutto quanto necessario per comunicare, diffondere e disseminare l’evento drammatico della strage, il contesto in cui è avvenuta e, soprattutto, la vita, la storia personale e familiare delle 67 vittime".